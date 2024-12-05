嬰兒不可買賣！ 反代孕小組籲退回代孕法案：人權災難

立法院社福及衛環委員會今排審人工生殖法草案，衛福部修正草案原已納入代理孕母，後續雖在民進黨立委反對下政策轉彎，改以脫鉤方式處理，仍引發各界擔憂，且許多委員版本仍包含代孕條文，台灣反代孕行動小組號召民團在立院大門抗議，反對剝削女性，要求退回代孕法案。

小組成員高喊「生命不可代理、孕母不是工具」、「代孕風險高，女人的命不是命？」、「反對子宮標價」、「嬰兒不可買賣」等口號，並將標語貼在立院大門上。反代孕行動小組發言人陳愷寧表示，小組共三點要求，要求立法院退回代孕法案，要求人工生殖法與代孕脫鉤，要求立法院持續舉行公聽會討論人工生殖法，別為少數委員要求而剝削女性。

「代孕制度存在，是資本主義、父權主義對女性生殖能力的控制與商品化。」陳愷寧表示，多名立法委員提出代孕法案，並以女性自主權為由美化代孕，事實上，代孕本質上是由生殖醫療機構、代孕仲介主導的經濟活動，而代孕者變成廉價的生產線工人，這是對女性赤裸裸的剝削，部分草案版本，還讓生殖機構可以監測代孕者生活，只為把委託代孕者的孩子健康送到手上，完全站在台灣民主的對立面，剝奪女性身心健康、人權尊嚴。

台灣女人連線秘書長陳書芳說，衛福部生產事故救濟制度，女人連線推動13年才成功，女性生產過程中，有許多不可測的生產風險，但兒童是支撐社會重要基礎，生產不是女人的事，而是國家的事，懷孕過程風險多，不可能支持代理孕母，代理孕母不只代理懷孕，還代理不可預測的生產風險，且研究顯示，這些健康風險會跟著女人一輩子。

陳書芳說，代孕制度實務上就是欺負無法拒絕情感勒索、經濟弱勢的女人，提案委員以利他為由推動代孕法案，但委託代孕要支付的費用動輒數百萬，並非有需求者皆能成為委託者，而是有經濟能力者在購買弱勢女人的子宮，這種父權思維應該被破除，而不是打著利他旗幟傷害女人。

婦女新知基金會倡議部主任王筱涵說，國家應保障民眾「擁有小孩的權利」說法，本身就違反兒童最佳利益，擁有小孩至多是民眾的願望，不該是國家義務，代孕法案宣稱生殖機構只能是非營利組織，但國內非營利組織管制措施，並無法杜絕非營利行為，這已有前例，各界不該再拿非營利欺騙民眾，實際上讓仲介、生殖機構賺取利潤，在任何人都能成為公益法人的前提下，推動代孕法案根本是「人權災難」。