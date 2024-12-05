審選罷法綠委不滿發言時間太短 大喊「我們不是猴子」
立法院內政委員會今排審選罷法，外界高度關注朝野是否再爆衝突，一早氣氛平和，沒想到會議才開始40分鐘，藍綠委就因為詢答時間發生口角。民進黨立院黨團副幹事長李坤城大喊「不要玩數字，我們是立委不是猴子。」無黨籍立委高金素梅則怒說，「你們是在浪費時間！」
內政委員會輪值召委、國民黨立委徐欣瑩今準時宣布開會，正當說因為今日登記發言多，有60幾名立委登記，發言時間有調整，本會委員發言4分鐘加長1分鐘，非本會委員是4分鐘，希望讓大家都能發言。引發在場綠委不滿，紛紛大喊以前時間沒有這麼短。
經民進黨立委張宏陸建議下，徐欣瑩更改為5分鐘加長1分鐘，但綠委們仍不滿意，直指徐欣瑩在玩數字遊戲。民進黨立委黃捷則邊拍桌邊說，時間沒有這麼短過。李坤城則舉手說，「我們是立委，不是猴子，不要玩數字遊戲！」高金素梅則衝上前說，「你們這是在浪費時間。」
輪到民進黨立委蘇巧慧上台詢答時，指徐欣瑩沒有在尊重張宏陸召委，這麼重大的議題，一點點時間根本不夠。徐欣瑩則喊暫停時間，邊說她第一次是說4分鐘加1分鐘，第二次則是說5分鐘加1分鐘，「是你們沒聽清楚，現在開始詢答。」
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