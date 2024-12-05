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美國之音：美議長強生與過境關島的賴清德通話

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
賴清德總統過境關島，美國之音報導，美國聯邦眾議院議長強生4日下午與賴總統通電話。圖為南韓戒嚴風暴，賴清德總統（中）聽取國安團隊簡報。圖／總統府提供
賴清德總統過境關島，美國之音報導，美國聯邦眾議院議長強生4日下午與賴總統通電話。圖為南韓戒嚴風暴，賴清德總統（中）聽取國安團隊簡報。圖／總統府提供

中華民國賴清德總統過境關島，美國之音獨家報導，繼前議長裴洛西（Nancy Pelosi）後，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）4日下午與賴通電話；這也是賴清德5月就任總統以來，首度與強生通話。

此外，美國之音詢問即將出任川普政府國務卿的聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）是否會繼續支持台灣，魯比歐表示，總統決定外交政策，國務院的工作就是執行它。

魯比歐也提到，若通過任命，將會找到與北京互動的方式；魯比歐2020年因新疆與香港問題，兩度遭北京制裁。

一名美國國務院發言人2日對本報表示，過境既是慣例，也符合長期且沒有改變的「一個中國」政策，「我們看不出有任何正當性，要以一次私人的、例行的且非官方的過境為挑釁藉口。」

美國之音報導，國務院指歷任台灣民選總統均曾過境美國，而基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，也沒有明文禁止台灣的總統在美國城市短暫停留。

北京 國務院 美國

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