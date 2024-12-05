藍委提案停砍年金 嚴德發：盼制度可長可久

立法院司法法制委員會今天審查國民黨立委提案的公務員停砍年金法案，刪除逐年遞減制度。退輔會主委嚴德發表示，當初軍人年改為了考量軍人的風險較高，因此設計比較優渥，不過因領的人多、繳的人少，希望朝可長可久的方向設計。

前總統蔡英文任內推動年金改革，將退休公務員「年金所得替代率」分成10年逐年降低。立法院司法法制委員會今天討論國民黨立委所提「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，研擬刪除逐年遞減制度，改為隨物價波動調整。

立法院外交國防委員會今天審查退輔會明年度預算，退輔會主委嚴德發表示，當年推動年金改革，對於軍人的部份採取單獨處理，主因是考量軍人風險性比較高，因此當年整個制度朝比較優渥的角度設計，例如軍人退休俸起支俸率55%、年增率2%，替代率到90%等。

嚴德發指出，年金設計主要希望長長久久，然而現在因領的人多、繳的人少，希望能規劃建立長久的制度。

另一方面，傳出國防部研議各軍事院校廢除中國現代史等課程。嚴德發說，官校教育主要是初官的養成教育，他認為最重要，第一個就是培養軍官愛國家、愛百姓、忠於國家、忠於百姓的軍人武德；另外同時要效法黃埔的先烈先賢為了守護國家、犧牲奉獻的情操、志節。嚴德發強調，中華民國的生存發展，與黃埔的臍帶是剪不斷的。