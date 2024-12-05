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第一位進關島議會的我國元首 賴清德獲贈友台決議

聯合報／ 特派記者周佑政／關島即時報導
賴清德總統出訪過境關島，當地時間5日上午參訪關島議會，這是我國元首第一次進入關島議會。記者周佑政／攝影
賴清德總統出訪過境關島，當地時間5日上午參訪關島議會，這是我國元首第一次進入關島議會。記者周佑政／攝影

賴清德總統出訪過境關島，當地時間5日上午參訪關島議會，這是我國元首第一次進入關島議會。關島議會議長泰拉耶呈贈賴總統友台決議文，賴總統表示，關島議會支持台灣的國際參與，協助台灣走向世界的重要力量，他代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

關島已經連續四年通過決議，支持台灣的國際參與。賴總統5日獲贈的決議文提及，「關島持續歡迎全球領袖蒞訪關島，而賴總統來訪有助強化台灣與關島在文化、教育、經貿、觀光與公共衛生合作；關島議會謹代表關島人民歡迎中華民國（台灣）第16任總統賴清德蒞訪關島，並感謝台灣對關島經濟與民眾貢獻；關島議會議長、議事委員會主席與秘書長認證本決議已通過，副本呈贈賴總統並抄送關島總督」。

賴總統致詞時表示，他非常非常榮幸，受邀參訪關島議會，並接受關島議會通過的友好決議。

賴總統表示，台灣和關島淵源深厚，我們共同擁有南島語族的文化，像是一家人一般。「我們共享民主、自由、人權的普世價值，我們也是志同道合的夥伴」，台灣和關島議會以及關島全部的人民，將會在議會一年又一年通過的決議上面，建立起良好的基礎，促進台灣和關島的各項合作，包括教育、交通、產業、經貿、文化等各種合作，一定會越來越好。

他表示，在疫情過後，就在上周台灣與關島，已經逐漸恢復直航。他要藉這個機會，邀請各位參議員訪問台灣，除了感受台灣人的熱情與好客，也讓台灣和關島，在觀光、農業、以及原住民文化等各領域，持續增進交流，創造人民的福祉。

賴總統也說，「未來讓我們繼續攜手努力，深化台灣和關島的合作關係，成為印太地區捍衛自由民主最關鍵的力量」。

台灣人 關島

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