民進黨戒嚴文挨轟刪文…呱吉「神譬喻」網讚爆：委婉又清楚
南韓總統尹錫悅3日深夜突宣布全國戒嚴，雖經國會全票通過解嚴，短短6小時卻已造成全球震盪。民進黨團當下也在社群發文附和，並將南韓在野黨與藍白兩黨畫上等號，疑似「挺戒嚴」的說法遭到網友砲轟後火速刪文，發出澄清聲明後仍止不住怒火，前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑便發文「翻譯」該文，直言「這種話不能說的吧」。
「呱吉」邱威傑昨（4日）下午發文，以生活化的方式翻譯民進黨團自刪的戒嚴文：「你有看到隔壁打老婆的嗎？這樣你知道我對你夠好了吧。你要是再囉哩八唆的，小心我扁你一頓！」，文末強調「這種話不能說的吧」。
發文吸引逾4000人按讚，紛紛留言「神譬喻」、「雖然很委婉，但是非還是很清楚的，給讚」、「打老婆的已經要被休掉了」、「而且說這句話的還是從小被家暴，長大後用反家暴追到老婆的人口中說出」、「呱吉突然清醒，看清楚那群人的嘴臉了？」、「不就成為自己當初討厭的人的最佳典範」、「希望只是小編腦袋卡到⋯但那篇文如果實際上是在測風向，就真的讓人毛骨悚然」，也有人比照翻譯民進黨團最新聲明「我沒有支持打老婆喔，我只是看到隔壁打老婆打得很爽所以拿來跟你對照一下而已。別再繼續說了，老婆你給我閉嘴」。
有人指出過去國民黨3次戒嚴的事蹟，呱吉也回應「不用翻舊帳」，認為除非是戰爭時期，或民主制度已明確遭到破壞，否則「戒嚴是非常不得已的最後手段」，且政治人物是公民票選出來的，再不滿都不能用戒嚴解決問題，「我最起碼還是經歷過戒嚴、經歷過刑法一百條的人，我不管有多討厭藍白勢力，都不會允許這種思維的產生」。
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