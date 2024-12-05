快訊

瓊瑤逝世早有預告！「離世前1天留言」曝光

降重心改Mk41垂直發射器 提康德洛加級神盾艦威力大增

繼承千萬遺產卻要繳稅5千萬！專家教遺產稅如何計算及該不該拋棄繼承

民進黨戒嚴文挨轟刪文…呱吉「神譬喻」網讚爆：委婉又清楚

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓民眾4日走上街頭，要求尹錫悅下台。 法新社
南韓民眾4日走上街頭，要求尹錫悅下台。 法新社

南韓總統尹錫悅3日深夜突宣布全國戒嚴，雖經國會全票通過解嚴，短短6小時卻已造成全球震盪。民進黨團當下也在社群發文附和，並將南韓在野黨與藍白兩黨畫上等號，疑似「挺戒嚴」的說法遭到網友砲轟後火速刪文，發出澄清聲明後仍止不住怒火，前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑便發文「翻譯」該文，直言「這種話不能說的吧」。

「呱吉」邱威傑昨（4日）下午發文，以生活化的方式翻譯民進黨團自刪的戒嚴文：「你有看到隔壁打老婆的嗎？這樣你知道我對你夠好了吧。你要是再囉哩八唆的，小心我扁你一頓！」，文末強調「這種話不能說的吧」。

韓國3日深夜宣布戒嚴，民進黨立院黨團在Threads發文。圖／取自立委羅智強臉書
韓國3日深夜宣布戒嚴，民進黨立院黨團在Threads發文。圖／取自立委羅智強臉書

發文吸引逾4000人按讚，紛紛留言「神譬喻」、「雖然很委婉，但是非還是很清楚的，給讚」、「打老婆的已經要被休掉了」、「而且說這句話的還是從小被家暴，長大後用反家暴追到老婆的人口中說出」、「呱吉突然清醒，看清楚那群人的嘴臉了？」、「不就成為自己當初討厭的人的最佳典範」、「希望只是小編腦袋卡到⋯但那篇文如果實際上是在測風向，就真的讓人毛骨悚然」，也有人比照翻譯民進黨團最新聲明「我沒有支持打老婆喔，我只是看到隔壁打老婆打得很爽所以拿來跟你對照一下而已。別再繼續說了，老婆你給我閉嘴」。

民進黨團刪除戒嚴文後，重發聲明文。截自民進黨團社群lydppcaucus@threads
民進黨團刪除戒嚴文後，重發聲明文。截自民進黨團社群lydppcaucus@threads

有人指出過去國民黨3次戒嚴的事蹟，呱吉也回應「不用翻舊帳」，認為除非是戰爭時期，或民主制度已明確遭到破壞，否則「戒嚴是非常不得已的最後手段」，且政治人物是公民票選出來的，再不滿都不能用戒嚴解決問題，「我最起碼還是經歷過戒嚴、經歷過刑法一百條的人，我不管有多討厭藍白勢力，都不會允許這種思維的產生」。

相關新聞

美國之音：美議長強生與過境關島的賴清德通話

中華民國賴清德總統過境關島，美國之音獨家報導，繼前議長裴洛西（Nancy Pelosi）後，美國聯邦眾議院議長強生（Mi...

立院今審停砍年金 銓敘部：退撫基金提早4至5年用罄

立法院司法及法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，朝野攻防大戰在即。銓敘部長施能傑指出，若停...

民進黨戒嚴文挨轟刪文…呱吉「神譬喻」網讚爆：委婉又清楚

南韓總統尹錫悅3日深夜突宣布全國戒嚴，雖經國會全票通過解嚴，短短6小時卻已造成全球震盪。民進黨團當下也在社群發文附和，並將南韓在野黨與藍白兩黨畫上等號，疑似「挺戒嚴」的說法遭到網友砲轟後火速刪文，發出

第一位進關島議會的我國元首 賴清德獲贈友台決議

賴清德總統出訪過境關島，當地時間5日上午參訪關島議會，這是我國元首第一次進入關島議會。關島議會議長泰拉耶呈贈賴總統友台決...

年金改革修法公教團體緊盯、銓敘部反對 國民黨陷兩難

立法院司法法制委員會今將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，討論是否停砍年金，民進黨立院黨團揚言全力阻擋，朝野攻防再度山雨欲來。退休公教團體近期不斷遊說，讓藍委「壓力山大」，銓敘部卻直指若修法，退撫基金最快將提前4年破產，藍營該不該續挺？ 軍公教年金改革推動迄今已逾6年，當時立法將退休公教的年金所得替代率設10年過渡期，首年最高先降至75％，再以每年1.5個百分點幅度逐年遞減，預計2029年所得替代率將降至60％。

邱垂正稱介入開放陸生受訪 賴士葆：我不接受栽贓

馬英九基金會邀請奧運金牌桌球選手馬龍領銜的陸生團來台交流，陸委會主委邱垂正昨說法被解讀成因國民黨立委賴士葆介入，才開放陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。