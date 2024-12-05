審選罷法藍綠今不打了 劉世芳：通過機會不高

立法院內政委員會今早排審中選會預算及選罷法，藍綠均發動甲級動員，但一早未見上次劍拔弩張氣氛。中選會主委李進勇今早受訪表示，現行選罷法並無窒礙難行之處，盼大家提案修法可審慎考慮。內政部長劉世芳則說，選罷法修正歷經2次公聽會，共識性不強，若三政黨無太大共識，通過可能性不高。

國民黨立院黨團與民進黨立院黨團雖發動甲動，但一早卻沒有上次主席台遭霸占的情況，據悉，民進黨團今會讓選罷法審查程序進行，但會讓所有綠委登記發言，打算採取冗長發言策略。內政委員會輪值召委、國民黨立委徐欣瑩今早8時59分準時到場簽到，會議如期開始。

李進勇會前受訪表示，現行選罷法並沒有窒礙難行之處，罷免是憲法規定的公民權，有關公民權法治檢討，都該要站在憲法保障公民權立場出發，大家提案修法的案子可審慎考慮。至於中選會預算部分，牽涉到政府運作，預算審查也有相關法定程序，也希望可按照程序進行。

劉世芳則說，首先尊重立法院排審法律及任何政策案，但選罷法修正歷經2次公聽會共識性不強，如果三政黨沒有太大共識，通過可能性不高，不過行政機關尊重立法機關，還是會如期來說明。