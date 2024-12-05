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審選罷法藍綠今不打了 劉世芳：通過機會不高

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今早排審中選會預算及選罷法，藍綠均發動甲級動員，但一早未見上次劍拔弩張氣氛。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今早排審中選會預算及選罷法，藍綠均發動甲級動員，但一早未見上次劍拔弩張氣氛。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今早排審中選會預算及選罷法，藍綠均發動甲級動員，但一早未見上次劍拔弩張氣氛。中選會主委李進勇今早受訪表示，現行選罷法並無窒礙難行之處，盼大家提案修法可審慎考慮。內政部長劉世芳則說，選罷法修正歷經2次公聽會，共識性不強，若三政黨無太大共識，通過可能性不高。

國民黨立院黨團與民進黨立院黨團雖發動甲動，但一早卻沒有上次主席台遭霸占的情況，據悉，民進黨團今會讓選罷法審查程序進行，但會讓所有綠委登記發言，打算採取冗長發言策略。內政委員會輪值召委、國民黨立委徐欣瑩今早8時59分準時到場簽到，會議如期開始。

李進勇會前受訪表示，現行選罷法並沒有窒礙難行之處，罷免是憲法規定的公民權，有關公民權法治檢討，都該要站在憲法保障公民權立場出發，大家提案修法的案子可審慎考慮。至於中選會預算部分，牽涉到政府運作，預算審查也有相關法定程序，也希望可按照程序進行。

劉世芳則說，首先尊重立法院排審法律及任何政策案，但選罷法修正歷經2次公聽會共識性不強，如果三政黨沒有太大共識，通過可能性不高，不過行政機關尊重立法機關，還是會如期來說明。

至於內政部要求南投縣議會將曾遞補南投縣議員且卸任的陸配史雪燕解職，劉世芳說，遞補當選南投縣議員時，是按照國籍法的規定，當選一年內要放棄他國國籍證明，這段期間內政部去函兩次詢問，因都沒取得回應，按照國籍法第20條去文南投縣議會，處以解職處理。

立法院內政委員會今早排審中選會預算及選罷法，中選會主委李進勇今早受訪表示，現行選罷法並無窒礙難行之處。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今早排審中選會預算及選罷法，中選會主委李進勇今早受訪表示，現行選罷法並無窒礙難行之處。記者張曼蘋／攝影

劉世芳 南投縣 選罷法

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