快訊

瓊瑤辭世 退休台師大教授回憶：大學採訪初見瓊瑤卻夢想破滅

挺戒嚴？ 他譏「非小編亂發文」 只是曝露民進黨內部大問題

Dyson OnTrac降噪耳機開箱！重塑好音質 耳墊配件自由搭色、強力續航整天聆聽免充電

立院今審停砍年金 銓敘部：退撫基金提早4至5年用罄

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
蔡英文政府2017年推動年金改革，退休軍公教人員上街頭抗議。圖／聯合報系資料照片
蔡英文政府2017年推動年金改革，退休軍公教人員上街頭抗議。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，朝野攻防大戰在即。銓敘部長施能傑指出，若停止遞減退休所得替代率，退撫基金用罄年度將提早4至5年發生，未來50年挹注金額預計減少2800億元。

年改自2018年7月1日施行起，退休公務員所得替代率於改革首年降至本俸二倍的最高75%、最低45%，再依年減1.5個百分點的幅度，在2029年降至最高60%、最低30%。

司委會今日審查國民黨立委多達20個相關修法版本，總結歸納有6項重點，包括「提前停止退休所得替大綠調降年度」、「恢復每月退休所得隨現職待遇調整」、「調整現行月退所得調整機制」、「軍職年資合併計算替代率」，以及「單獨提高警消替代率上限」等。但銓敘部皆反對修法。

首先，針對立委提案，擬在明年起停止退休所得替代率降低。銓敘部指出，不僅退撫基金用罄年度將提早4至5年發生，年度收支將會從已均衡（2023年98.6%）再走回失衡，基金可運用投資淨值會減少。且根據現有所得替代率計算方式，即使續降至2029年，35年資者的實際月退，仍約是本俸和專業加給的七成。

銓敘部說明，退休所得替代率上限實際上也已僅存名目效果，因為當年度月退休所得只要有調整，實支月退休金都會超過退休時原核定金額，意即都比原訂替代率上限還高。

銓敘部特別提及，年改後的各年度新退者，實支月退休金持增加趨勢。2023年退休者平均5.85萬元，9職等退休者6.8萬元，12職等以上8.3萬元。各年度所有退休者的今年實支月退休金，有七成是高於5.1萬元，約是現職月俸和專業加給合計平均6.5萬元的八成，還高於民間平均月經常性薪資4.58萬元和目前勞保勞退合計3.75萬元。再停止調降，退休所得會再增加，衡平性會更受討論。

第二，針對是否恢復公務員月退休所得隨現職待遇調整。銓敘部說明，現行法律明定，退休所得跟著CPI累計達正負5%時啟動調整，對退休者才是最有保障的機制。因為調整方式不確定性較高，對退休者未必有利，還可能增加現職及早退離誘因。

第三，修法版本擬降低CPI累計成長率為2%或3%，或改採高齡家庭CPI。銓敘部指，國內物價近年確實波動大，但長期平均值仍屬穩定，現有法律尚明訂「至少每4年」定期檢討機制，足可因應CPI未達5%時的處理。

第四，立委提案盼「退除役官兵轉任公職者，軍職年資應合併計入退休年資」。銓敘部說，為避免政府重複給付退離給與，退撫法歷來都規定，曾領取各項退離給與的年資，再任公務員並重行退休時，均不得採計為公務員退休年資，這是合理之舉。

第五，有提案主張「排除1995年前已退休人員適用法扣減退休金」。銓敘部表示，調降所得替代率上限是一體適用所有退休者，維持公平性。單獨排除1995年前已退休者，其他時間退休者恐都會要求比照。

第六，針對「警消、海巡等人員，退休所得替代率增至90%為上限。」銓敘部表示，此舉將導致基金用罄年度提早2年，且影響現有人力維持。由於警消危勞工作特性及辛勞，現行在職待遇制度已特別優於非警消人員，平均在職法定月薪高於一般公務員不少，平均月退也高於其他人員。

銓敘部總結，從2006年迄今，銓敘部推動各項退休金制度改革措施，都是為讓退撫基金財務更永續，並回應社會世代正義的要求，維護各類參加基金人員都能在繳費和給付上一致公平對待，基於上述評估分析理由，不建議推動修法。

各年度退休官職等公務員今年平均實支月退休金。圖／銓敘部提供
各年度退休官職等公務員今年平均實支月退休金。圖／銓敘部提供

公務員 所得替代率 退休金

延伸閱讀

農業部宣傳費逾3千萬 立院經委會減列300萬元

影／王義川立院質詢首秀 要陸委會問馬辦「洗勒衝殺毀」

立院財委會考察金門小三通 聚焦移民署檢疫站等人力

南韓戒嚴教訓 立委馬文君：應修戒嚴法 避免立院無力制衡

相關新聞

國安局：美政權交接 陸頻軍演測底線

賴清德總統出訪南太平洋友邦，國安官員警告中國大陸可能發動對台軍演。國安局長蔡明彥昨天表示，中共近期的確有對外演訓比較頻密...

審選罷法藍綠今不打了 劉世芳：共識不強通過機會不高

立法院內政委員會今早排審中選會預算及選罷法，藍綠均發動甲級動員，但一早未見上次劍拔弩張氣氛。中選會主委李進勇今早受訪表示...

立院今審停砍年金 銓敘部：退撫基金提早4至5年用罄

立法院司法及法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，朝野攻防大戰在即。銓敘部長施能傑指出，若停...

【專家之眼】中國研究俄國如何反西方制裁：衝著台灣？

著名的美國《華爾街日報》12月2日報導：「中國大陸正在研究俄羅斯如何應對西方制裁」，不過該報導的下一段標題做的很聳動：「...

藍營今開雙戰場 立院加裝兩道鎖

國民黨立法院黨團今天開闢「雙戰場」，立法院內政委員會排審選罷法修正草案、司法及法制委員會排審年改法案，藍綠都發出甲級動員...

谷立言：台灣應有全面外交關係

台灣位處於地緣政治敏感區域，面臨諸多挑戰，美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言昨天說，台灣最大挑戰是中國大陸，受中共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。