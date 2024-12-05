立院今審停砍年金 銓敘部：退撫基金提早4至5年用罄

立法院司法及法制委員會今審查攸關停砍年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，朝野攻防大戰在即。銓敘部長施能傑指出，若停止遞減退休所得替代率，退撫基金用罄年度將提早4至5年發生，未來50年挹注金額預計減少2800億元。

年改自2018年7月1日施行起，退休公務員所得替代率於改革首年降至本俸二倍的最高75%、最低45%，再依年減1.5個百分點的幅度，在2029年降至最高60%、最低30%。

司委會今日審查國民黨立委多達20個相關修法版本，總結歸納有6項重點，包括「提前停止退休所得替大綠調降年度」、「恢復每月退休所得隨現職待遇調整」、「調整現行月退所得調整機制」、「軍職年資合併計算替代率」，以及「單獨提高警消替代率上限」等。但銓敘部皆反對修法。

首先，針對立委提案，擬在明年起停止退休所得替代率降低。銓敘部指出，不僅退撫基金用罄年度將提早4至5年發生，年度收支將會從已均衡（2023年98.6%）再走回失衡，基金可運用投資淨值會減少。且根據現有所得替代率計算方式，即使續降至2029年，35年資者的實際月退，仍約是本俸和專業加給的七成。

銓敘部說明，退休所得替代率上限實際上也已僅存名目效果，因為當年度月退休所得只要有調整，實支月退休金都會超過退休時原核定金額，意即都比原訂替代率上限還高。

銓敘部特別提及，年改後的各年度新退者，實支月退休金持增加趨勢。2023年退休者平均5.85萬元，9職等退休者6.8萬元，12職等以上8.3萬元。各年度所有退休者的今年實支月退休金，有七成是高於5.1萬元，約是現職月俸和專業加給合計平均6.5萬元的八成，還高於民間平均月經常性薪資4.58萬元和目前勞保勞退合計3.75萬元。再停止調降，退休所得會再增加，衡平性會更受討論。

第二，針對是否恢復公務員月退休所得隨現職待遇調整。銓敘部說明，現行法律明定，退休所得跟著CPI累計達正負5%時啟動調整，對退休者才是最有保障的機制。因為調整方式不確定性較高，對退休者未必有利，還可能增加現職及早退離誘因。

第三，修法版本擬降低CPI累計成長率為2%或3%，或改採高齡家庭CPI。銓敘部指，國內物價近年確實波動大，但長期平均值仍屬穩定，現有法律尚明訂「至少每4年」定期檢討機制，足可因應CPI未達5%時的處理。

第四，立委提案盼「退除役官兵轉任公職者，軍職年資應合併計入退休年資」。銓敘部說，為避免政府重複給付退離給與，退撫法歷來都規定，曾領取各項退離給與的年資，再任公務員並重行退休時，均不得採計為公務員退休年資，這是合理之舉。

第五，有提案主張「排除1995年前已退休人員適用法扣減退休金」。銓敘部表示，調降所得替代率上限是一體適用所有退休者，維持公平性。單獨排除1995年前已退休者，其他時間退休者恐都會要求比照。

第六，針對「警消、海巡等人員，退休所得替代率增至90%為上限。」銓敘部表示，此舉將導致基金用罄年度提早2年，且影響現有人力維持。由於警消危勞工作特性及辛勞，現行在職待遇制度已特別優於非警消人員，平均在職法定月薪高於一般公務員不少，平均月退也高於其他人員。