【專家之眼】中國研究俄國如何反西方制裁：衝著台灣？

著名的美國《華爾街日報》12月2日報導：「中國大陸正在研究俄羅斯如何應對西方制裁」，不過該報導的下一段標題做的很聳動：「為台海衝突做準備」。意謂著中國大陸如果入侵台灣，西方以美國為首的國家，會對中國進行經濟制裁，因此研究俄羅斯被制裁的經驗，可以未雨綢繆。

《華爾街日報》的這個報導可以有兩個意涵：第一，川普2.0即將來臨，估計對中國的貿易戰不會停歇，貿易戰除了加徵貨物關稅外，也會禁止各種科技產品賣給大陸，影響大陸經濟的程度，不亞於經濟制裁。俄羅斯如何應對經濟制裁，中國大陸可以借鏡；第二，目前兩岸情勢嚴峻，台灣民進黨當局執迷於抗中求獨，陸方圍島軍演不斷，各方對「武統台灣」經常兵推，台海軍事衝突一旦爆發，西方國家應該也會對中國進行經濟制裁，研究俄羅斯經驗，中國大陸可以預先準備如何因應。

上述這兩個意涵要有意義，其實取決於俄烏戰爭發生後，以美國為首的西方國家對俄羅斯的經濟制裁，到底有沒有效果？如果沒有什麼效果，北京把對俄羅斯的經濟制裁當做一個重要課題來研究、參考，本身也不是什麼了不起的事，實在不需要《華爾街日報》這樣報導。西方在防止中國崛起，進行經貿、金融及科技圍堵，也不是今天才開始，恐怕更不是單純「衝著台灣而來」；台灣對大陸「武統」固然要嚴肅以待，但也不必隨著外媒起舞，自己嚇自己。

第一個根本問題是國際上的經濟制裁，到底會不會完全有效？ 美國長期以來最常用經濟手段強迫他國接受美國的意志，也會聯合其他國家制裁一個特定的國家。二次大戰以來眾所皆知的例子，例如制裁古巴、伊朗、伊拉克、北韓等，基本上是有些效果，但沒有辦法強迫對方真正的讓步。

以1962年古巴飛彈危機為例，美國在危機前就禁止賣武器給古巴，不再向古巴買糖，對古巴經濟造成嚴重影響；危機發生後，對古巴更進行全面的貿易禁止，但古巴投向前蘇聯，買蘇聯的武器，賣糖給蘇聯，也宣布成為社會主義國家而脫困。當時古巴強人卡斯楚曾在聯合國演講，當著美國駐聯合國大使的面說：是美國逼著我們找新出路，交新朋友。可見經濟制裁往往造成日後對手的聯盟，以及更強的威脅。

第二，俄烏戰爭後對俄羅斯的經濟制裁有效嗎？如果從俄羅斯的GDP年增率來看，2010年之前俄羅斯有相當多的年分達到6%，2010到2020年這10年經濟調整表現較差，2021年卻有4.75%增長，2022年2月俄烏戰爭擴大，2022年、2023年各只有約2個百分點的增長，但2024年國際貨幣基金預期會增加到3.55%，高於日本的3.38%，重回世界前5大排名。事實似乎在告訴世人，俄羅斯挺過去了，而且因為戰爭，俄羅斯還轉型成「戰爭經濟」，形成以戰爭物資為生產的經濟型態在發展。

各國研究俄羅斯是否重創於西方的經濟制裁，大部分研究結果都表示，成效有限，有的報告甚至於直接用「失敗」（fail）加以形容。西方經濟制裁對俄羅斯所以成效不彰，是因為：

1，制裁並不徹底。制裁項目集中在石油、天然氣及可以用於軍事的科技產品。但石油及天然氣，俄可以賣給中國及印度。尤其是核工業產品，並不在制裁項目上，甚至於美國都還在購買俄國提煉生產的鈾核燃料。

2，俄羅斯雖被迫退出全球金融銀行結算系統的SWIFT，其實影響並不大。更加速了俄羅斯、中國、印度、伊朗，甚至於土耳其之間，以「以物易物」的交易模式進行經貿活動。俄羅斯也採取以人民幣或黃金結算，擺脫對美元的依賴。

3，大部分地球北方國家親美的，會加入制裁俄羅斯行列，但南方國家反成為俄羅斯當下買賣貨物的對象。加上有所謂極難查證的「影子艦隊」，偽裝成不參加制裁國家的船舶，或者更換難以查證的船東，逃避制裁。

4，各國查察貨物往來的海關規定，鬆嚴不一，容易矇混過關。

對俄羅斯的經濟制裁，反而促成以中國及俄羅斯為首的金磚國家，更積極的想建立自己的貨幣結算制度，擺脫美元的控制；同時，也想建立一個新的貨幣，取代美元。雖然各界都認為要再建立像歐元一樣的貨幣，難度極高，但建立數位貨幣的可能性，被討論的程度卻越來越高。媒體報導金磚國家中的南非，準備發行金磚國的貨幣，即將上任的川普立即發言警告南非，要對南方輸往美國的產品徵200%的關稅，嚇得南方政府第一時間衝出來否認。但也證實了美國為首的西方國家，對俄羅斯的經濟制裁，已經有反效果。

俄羅斯對抗西方制裁的種種方法，當然會讓面對美國貿易戰及科技戰的中國，覺得有深入研究的必要。但如果硬要說，這是為了武統台灣會受到西方的經濟制裁在做準備，正顯示出台灣民眾對兩岸關係的不安與焦慮。