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農業部媒宣費 9成限制招標惹議

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
立法院經濟委員會昨審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分。圖為農業部長陳駿季。記者曾原信／攝影
立法院經濟委員會昨審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分。圖為農業部長陳駿季。記者曾原信／攝影

農業部明年媒體宣傳預算編列逾三千萬元，其中有九成採限制性招標，比率高居各部會之最，遭質疑是在圖利特定媒體，引發爭議。農業部長陳駿季昨天表示，限制性招標是要避免低價搶標的情況發生，會努力避免讓外界認為媒宣只給特定媒體。

立法院經濟委員會昨審查明年度農業部及所屬單位預算，其中媒體政策及業務宣導費為三○六二點二萬元。國民黨立委鄭正鈐質疑，立法院預算中心評估報告已指出農業部媒宣經費高度集中，而且多採限制性招標，二○二一年度到二○二三年度前十大投標廠商有六家年年重複，而這些重複的廠商占農業部整體媒宣費用四成以上。

鄭正鈐說，農業部九成以上的限制性招標比率在各部會中最為嚴重，為了避免接下來一直用限制性招標讓特定媒體宣傳，建議限制性招標金額不得超過所有媒宣費一成。民眾黨立委張啟楷則認為，農業部過去運用媒宣費在超思蛋弊案等造成外界不良觀感，擦脂抹粉並不需要這麼多媒宣費。

不過，民進黨立委賴瑞隆支持農業部增列媒宣費，認為不實訊息會讓農產品價格崩跌，透過有效的宣傳可有效維護農民權益。經數小時討論後，最後召委邱志偉決議明年度農業媒體政策及業務宣導費減列三○○萬元。陳駿季承諾會以最嚴謹的態度執行媒體預算。農業部秘書處長蘇夢蘭補充，今年得標的媒體包含東森、民視、三立、中廣、凱擘、年代等八家。

農業部 鄭正鈐 陳駿季

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