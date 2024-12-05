藍營今開雙戰場 立院加裝兩道鎖

國民黨立法院黨團今天開闢「雙戰場」，立法院內政委員會排審選罷法修正草案、司法及法制委員會排審年改法案，藍綠都發出甲級動員令應戰。立法院迎接「超級星期四」，也在會議室加裝「兩道鎖」，防止立委撬門先行占領主席台，以維持議事的秩序。

內政委員會今再度排審「選罷法」修正草案，司委會也排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，均為國民黨籍召委主排，刻意排在同一天，有意分散綠營作戰兵力。

不過，國民黨團只針對內政、司法委員會發出委員會甲動，並未發出全體委員動員令，似無強渡關山之意；而內政委員會議程先是審查明年度中選會預算，再審選罷法修正草案，若綠營一開會就癱瘓主席台，等於連中選會預算都卡關。