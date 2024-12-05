國安局：美政權交接 陸頻軍演測底線

賴清德總統出訪南太平洋友邦，國安官員警告中國大陸可能發動對台軍演。國安局長蔡明彥昨天表示，中共近期的確有對外演訓比較頻密的情況，例如上周的中俄空中聯巡，一方面可能是測試美國在政權交接期間的底線，其次是正值共軍內部仍在整肅將領，想藉此轉移解放軍的不安情緒。

正值賴總統出訪，路透報導，消息人士透露，北京最快可能在本周末展開新一輪對台軍演。

據國防部統計，從本周二到周三清晨為止，共計偵獲共機十五架次、共艦七艘及公務船一艘，持續在台海周邊活動，其中四架共機進入我西南空域，同時也發現一枚空飄氣球接近基隆西方七四浬高空。

蔡明彥昨天在立法院表示，近期確實注意到中共解放軍對外演訓比較頻密，例如上周的中俄空中聯巡，第一階段走日本海、第二階段走宮古海峽出西太平洋，國安局判斷有兩個目的：一方面是美國政權交替之際，透過演訓測試美國及盟友的底線；其次中共軍方內部仍在持續進行對將領的整肅，可能透過演訓轉移內部的注意力，使解放軍更專注戰訓本務而不因內部整肅影響不安情緒升高。

蔡明彥說，區域整體情勢、包括朝鮮半島的狀況有新的變化，國安局當然不樂見台海局勢有升溫的跡象，希望兩岸共同維護情勢的和平穩定；國安局對各種劇本都有做全面評估，也和友盟國家有交換情資，對共軍後續動作的基本樣態有掌握及研判，重點還是共軍未來幾天的活動狀況，國安局會嚴密掌握，也會讓賴總統隨時掌握。

針對共軍可能對我演習，國民黨立院黨團總召傅崐萁說，兩岸和平是全民共同期待，可以得到全世界支持，只要熱衷發展民主、安定台灣生活，不破壞和平基石，台灣守護國土安寧及人民安居樂業，絕對可以做到；如果民進黨做不到，馬上換黨執政，台灣一定重回和平、安定、幸福、繁榮。

民進黨立委沈伯洋表示，中國用賴總統出訪為由軍演只是話術，最主要想要測試美國新政府的底線，以灰色地帶衝突看美方的反應，只是找不到理由，只好以賴總統出訪當理由，就算總統沒有出訪，中國還是會找其他理由實施軍演；但相較今年前兩次軍演，此次時間不會太久，因為近期海象不佳。