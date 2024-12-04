新聞幕後／賴總統才出訪4天 已有2晚「徹夜未眠」

聯合報／ 特派記者周佑政／關島即時報導
賴清德總統首度出訪，7天6夜行程過半，他4日一口氣造訪三國、橫跨兩個時區，堪稱「鐵人式行程」。圖／總統府提供
賴清德總統首度出訪，7天6夜行程過半，他4日一口氣造訪三國、橫跨兩個時區，堪稱「鐵人式行程」。圖／總統府提供

賴清德總統首度出訪，7天6夜行程過半，他4日一口氣造訪三國，堪稱「鐵人式行程」。這趟出訪，每天結束公開行程，賴總統深夜還會召集幕僚或隨行官員舉行「檢討會」，反覆確認出訪細節，也同步關注重視國內外政情發展。

據了解，賴總統對於首度出訪高度重視，雖然他尊重外交團隊行程安排，但事前包括賴總統本人與幕僚團隊多次沙盤推演，從行程到演說內容字句，賴總統都親自再三確認。

賴總統這趟出訪行程滿檔，訪團在台灣時間11月30日下午啟程，經過9小時飛行，抵達第一個過境地點夏威夷已是當地早上7點30分，據了解，賴總統在專機上，多在研讀訪問資料以及與幕僚討論，幾乎沒休息；而抵達夏威夷後，馬不停蹄隨連趕四個行程，結束當晚的僑宴已是當地時間晚間9點多，可說是24小時「不斷電」。

賴總統從馬紹爾、吐瓦魯再到過境關島，行程橫跨三個國家，抵達下榻飯店已逾當地時間9點。不只公開行程「很操」，據了解，每天結束訪問行程後，重視細節與輿論的賴總統，還會召集隨行的總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等官員及幕僚開會討論檢討。

碰上南韓戒嚴的突發事件，當時已是馬紹爾的凌晨2點多，賴總統還與國安會秘書長吳釗燮通話掌握情勢，也立刻與隨行官員討論；今早6點多就要開啟新一天的行程，幕僚說「總統幾乎徹夜未眠」。

賴清德擔任副總統時，去年曾出訪友邦巴拉圭並過境紐約與舊金山，不過他當時只是「見習生」；而今賴總統不論出訪或過境都動見觀瞻；賴總統首度出訪，最終評價如何還有待觀察，但從副手搖身成為國家元首，經過這次出訪，賴總統更能體會肩上擔子只會愈來愈沉重。

出訪 行程

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