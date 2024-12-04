泰國駐台代表盼深化雙邊交流 善用東南亞戰略位置

泰國貿易經濟辦事處今天舉辦國慶酒會，泰國駐台代表文那隆表示，期待泰國與台灣有更多技術與人才交流，善用泰國位於東南亞蓬勃經濟中心的戰略位置；外交部政次田中光則感謝泰方提供免簽待遇。

泰國貿易經濟辦事處晚間於台北舉辦「泰王國國慶暨蒲美蓬國王陛下誕辰紀念日暨泰國父親節」晚會，由泰國駐台代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）主持，外交部政次田中光、常次陳立國、退輔會副主委傅正誠、國民黨主席朱立倫以及多國駐台使節代表、政商界人士共襄盛舉。

文那隆致詞時指出，泰國與台灣為長期合作夥伴，相信民間合作關係將持續深化，並成為國際社會的模範；泰台夥伴關係不僅成就彼此經濟成長，也強化國際供應鏈的韌性，他樂見台灣企業將泰國視為第二個家。

文那隆進一步表示，根據泰方今年前9個月統計，台灣已是泰國第4大投資國；泰國欣賞台灣將自身提升為矽島以及人工智慧島的遠見，期待雙邊有更多技術以及人才交流，台灣可善用泰國位於東南亞蓬勃經濟中心的戰略位置。

文那隆特別提到，聯合國教科文組織今天將俗稱「冬蔭功」的酸辣蝦湯列為人類非物質文化遺產，在國慶晚會這天也特別端上桌，給在場貴賓享用。

田中光致詞首先致賀泰國國慶，並指出，泰國是新南向政策的重要夥伴之一，也是台灣人民喜愛的旅遊目的地，感謝泰方自7月起給予台灣旅客60天免簽待遇，相信雙邊民間交流將持續深化；他藉此機會向「泰國朋友」致謝，約莫8萬泰國移工對台灣貢獻良多。

田中光也說，403花蓮地震時，泰國政府慨捐新台幣100萬元幫助當地重建，而在9月颱風摩羯（Yagi）侵襲泰國時，台灣則捐出10萬美元賑災，這展現雙邊堅實友誼，也是善的循環。