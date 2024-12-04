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立委關注台灣若戒嚴是否封網 數發部長：難度高

中央社／ 台北4日電

立委關注台灣發布戒嚴令是否可能封鎖網路數發部黃彥男今天表示，台灣是自由民主國家，沒有中央集權力量控制網路流量與言論，網路也是分散治理方式，把所有聯外通訊方式封鎖難度很高。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

國民黨立委廖先翔關注，韓國發布戒嚴令，但過程中沒有控制網路，如果台灣發布戒嚴令，數發部會如何給予政府建議，有沒有可能全面停止中華電信網路服務。

黃彥男表示，台灣是自由民主國家，沒有中央集權力量控制網路流量與言論，網路也是分散治理，完全封鎖有困難。以台灣現在機制沒辦法完全封鎖，也不像中國有封鎖機制。

黃彥男指出，台灣網路接取有非常多種類型，台灣聯外海纜也不只中華電信的海纜，包括Google跟Amazon也有建立海纜，要把所有聯外通訊方式封鎖難度高。

南韓戒嚴 戒嚴時期 數發部 網路 黃彥男

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