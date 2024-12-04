面對地緣政治敏感和國際情勢複雜 谷立言：台灣應善用優勢連結國際

台灣因位處於地緣政治敏感區域，面臨諸多挑戰，加上美中台三邊關係複雜，如何利用這些挑戰和機遇提升在全球地位？美國在台協會台北辦事處處長谷立言今到中山大學進行首度校園政策演說提到，台灣應該善用優勢與國際連結，尤其半導體和人工智慧晶片。

谷立言此行到中山大學演講，除邀請AIT經貿和文化往來賓客，現場也吸引200名大學生聆聽與會。谷立言全程以英文演講，他表示，台灣是全球半導體產業不可或缺的一部分，然而，這種技術連結超越了技術本身，也涵蓋人與人之間合作，數以千計工程師與科學家在台美之間交流知識與經驗，推動了全球技術進步。

谷立言觀察，台灣對全球供應鏈連結性在俄烏戰爭期間的重要獲得關注，當能源和糧食供應短缺，暴露全球過度依賴單一來源脆弱性，這也提醒全世界作為可靠夥伴，台灣的穩定性對全球經濟安全重要性。

台灣提供製造業支持，參與多邊倡議，提升區域和全球供應鏈韌性，台灣的法治、人權以及環境可持續性價值，對塑造更繁榮與穩定世界至關重要。例如台灣在全球健康議題上的投入不容忽視，台灣的醫療體系和專業知識已經幫助許多需要援助的國家，並展現其全球公民責任感。

谷立言提到，台灣在半導體製造領域處於世界領先地位，而美國在微晶片供應鏈的設計和其他關鍵要素方面處於世界領先地位，晶片和科學等倡議使這種夥伴關係變得更加重要。

該法案是美國具有里程碑意義的立法，在加強國內半導體製造，同時促進國際合作，台灣有些人擔心晶片正在助長台灣半導體產業的空洞化或降低其在世界上的重要性，事實並非如此，台灣半導體製造生態系統非常先進且依賴獨特的特性，是其他地方無法取代的。

谷立言強調，AIT施政重點就是在增加民主韌性和區域安全，增加民主陣營互相彼此的連結，以及民間力量的連結，因此美國政府將透過雙語教育的戰略和投資，增加美國學生來台灣讀書，以及台灣學者到美國參與研究計畫。他說20年前就曾經提名過賴清德和陳其邁到美國。

在關於經濟連結方面，谷立言說，將會持續加大台美間貿易商業合作機會，尤其半導體、人工智慧化晶片，美國科技公司也是大量投資台灣晶片，台灣半導體產業鏈也有很多到美國亞利桑那州和德州，重點發展聚焦在人工智慧和雲端運算。

產業合作方面，以數位化和資訊化打造有韌性的投資環境，並鼓勵美國各州政府增加與台灣的互動，美國也會大力支持台灣加入WHO成為觀察員，成為國際社會一員。

谷立言指出，台灣最大挑戰是中國大陸，中共限縮台灣國際空間，目前台灣只剩12個邦交國，美國將繼續鼓勵這些國家與台灣持續保持邦交關係，他主張台灣應該要有全面外交關係，針對沒有邦交的國家，還是可以透過相同民主價值走出去，台灣應該善用高科技方面的優勢，持續強化往來。

谷立言說到，川普就任總統後，美台關係不會有太大變化，美國共和黨和民主黨對支持美台關係持續發展並沒有歧見，美國已將中國視為國際上的主要競爭對手，這個態勢是確定的，台灣必須持續關注全球局勢發展，加強自己的實力，加強跟邦交國的互動跟往來。

谷立言說，台灣在人工智慧、生物科技及綠色能源產業鏈已很完整，可以發揮很大的綜效，貿易關係部分，川普應會增加更多貿易壁壘，例如關稅。他建議台灣加強跟東南亞的合作，AIT也會協助。

他說到，台灣農業是很好的國際合作主題，農業與農業科技也是台灣的強項，農業也是川普政府很重視政策面向，尤其川普也是農業州出身的，將是未來施政重點。