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賴總統到訪吐瓦魯 簽署深化全面夥伴關係聯合公報

聯合報／ 特派記者周佑政／關島即時報導
賴清德總統今天訪問吐瓦魯，今年適逢我國與吐瓦魯建交45周年，賴總統與吐國總理戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」。圖／總統府提供
賴清德總統今天訪問吐瓦魯，今年適逢我國與吐瓦魯建交45周年，賴總統與吐國總理戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」。圖／總統府提供

賴清德總統今天訪問吐瓦魯，今年適逢我國與吐瓦魯建交45周年，賴總統與吐國總理戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」，並見證兩國外長簽署「中華民國（台灣）及吐瓦魯國中部太平洋電纜（CPC）合作意向書」。

賴總統「繁榮南島、智慧永續」之旅今抵達第二個友邦吐瓦魯，賴總統結束機場歡迎儀式後，隨後接受戴斐立國宴款待，戴斐立致贈台灣支持吐瓦魯興建的首棟現代化國會大樓模型。

賴總統致詞時表示，戴斐立上任後，第一次出訪就到台灣，且在優先施政計畫當中特別提及，吐瓦魯政府承諾，持續推動台吐邦誼緊密發展，「讓我們非常感動」。

戴斐立致詞時重申，中華民國台灣與吐瓦魯國未來也勢必會建立更緊密的關係。賴總統說，今年是兩國建交45周年，將與戴斐立簽署「深化全面夥伴關係聯合公報」，開啟兩國合作的新篇章。

賴總統也說，外交部林佳龍部長和吐瓦魯的外交、勞工及貿易部長帕納巴，也將簽署合作意向書，持續推動吐瓦魯海底電纜的布建，以及海岸的防治計畫。

賴總統表示，近期台灣、美國、澳洲、日本及紐西蘭等理念相近國家，跟吐瓦魯共同合作，布建「中部太平洋電纜」（CPC），連接吐瓦魯支線，來提升吐瓦魯的聯外通訊品質。吐瓦魯政府為這條電纜命名，採用了吐瓦魯語的「傳統獨木舟」之意，有著「連結及前進」涵義。

吐瓦魯是台灣太平洋友邦中，唯一沒有專屬國會議事廳的國家。為支持吐國民主發展，台灣自2021年起援建吐國國會大樓興建案，委由海外工程有限公司（OECC）負責設計監造。今年6月完成設計合約簽署，2025年5月破土動工，可望於2027年5月落成啟用。

中華民國台灣 出訪 吐瓦魯 賴清德

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