農業部宣傳費逾3千萬 立院經委會減列300萬元

立法院經濟委員會今天審查農業部114年度預算，針對「媒體政策及業務宣導費」編列新台幣3026.2萬元，在野黨對採限制性招標等有所質疑，擱置一天後，最後減列300萬元。

立法院經濟委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算部分，有關「媒體政策及業務宣導費」，農業部本部編列3026.2萬元。

當初1450網軍效應未了，雖然前農業部長陳吉仲已返校任教，由事務官出身的陳駿季接任部長，宣傳相關預算仍引起在野黨關注。農業部長陳駿季說明，國產農產必須拓展外銷市場，海外通路行銷需有預算支撐，執行防檢疫等農業政策，也需有預算跟農民宣導。

台灣民眾黨籍立委張啟楷持續質疑進口雞蛋有不法，強調全案仍在調查中，提案減列1000萬元。陳駿季說，有任何不法接受處置，沒有的話盼還同仁清白。

國民黨籍立委鄭正鈐說，若連同農業部所屬單位、附屬單位的「媒體政策及業務宣導費」，則有1億9113.3萬元，約近2億元，且9成以上採用限制性招標，經濟部也才1成多，提案整體近2億元凍結1億元。

陳駿季說，委外執行分散在8家業者，並沒有集中。幕僚補充，包含三立、民視、台視、華視、年代、東森、中廣及凱絡。

另外，國民黨籍立委張嘉郡、楊瓊瓔也各主張減列1000萬元。民進黨籍立委蔡易餘提案凍結1/10、民進黨邱志偉提凍結300萬元。

民進黨籍立委賴瑞隆、邱議瑩等人則呼籲支持農業部通過預算做海外行銷。主席邱志偉原本要送院會處理，楊瓊瓔等人持不同意見、張啟楷堅持減列，先擱置，最後散會前宣布減列農業部部分300萬元，其他所屬單位、附屬單位則無立委提案減列或凍結。

而楊瓊瓔跟邱議瑩兩人會中審查到跟漁港建設有關的預算時，一度發生口頭衝突。楊瓊瓔不滿邱議瑩指國民黨立委阻擋預算，邱議瑩說，她指的是不熟悉農業政策的國民黨籍立委王鴻薇。最後經主席協調下，雙方未再持續相關對話。