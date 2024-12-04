「廢死是惡法」 賴士葆：大法官對加害人仁慈

「追思白玫瑰」活動昨日在凱道展開，十年前師鐸獎女教師遭殺害案的被害者家屬出面，表達反廢死訴求。國民黨立委賴士葆說，廢死是惡法，大法官設下判死重重關卡，對加害人仁慈，對被害人殘忍。

十年前，師鐸獎女教師遭劉志明性侵並以鐵鎚敲擊殺害，震驚台灣社會。劉志明遭五度判死，卻因憲判第8號憲法判決出爐，被法官引用後得以逃死。

賴士葆說，昨天追思白玫瑰的活動，被害人權益相關團體及家屬泣訴抗議政府處心積慮地保護加害人權益，卻罔顧受害人暨家屬的權益，民進黨政府認為死刑牴觸憲法保障的生存權，是要彰顯尊重生命權，然而在法律的天平上卻是全然傾斜向惡貫滿盈的死囚的生命權。失去親人是一輩子的痛，看著死囚雙手沾滿扼殺被害者生命的鮮血，卻被政府呵護備至視為珍寶，是家屬最不能諒解與釋懷的痛，不能看到法律還給他們公道是二度傷害，尤其大法官藉著釋憲的權力為死囚開逃生門更是情何以堪。

賴士葆指出，廢死是一個惡法，8成以上的民意反對這個惡法，背後的幫兇是大法官。無情政客偽善的極致就是明明實質廢死，卻還要博取民心認同，堅稱大法官釋憲的結果是「死刑合憲」，國家沒有要廢除死刑。還聲稱談「實質廢死」是在消費被害人，昨天追思白玫瑰活動家屬的泣訴與抗議，顯然政府蓄意掩耳不聽。

賴士葆批，大法官做出死刑合憲的釋憲結果，卻又訂出八個登天還難的判處死刑的條件，讓法官難以死刑定讞，這是大法官的狡詐，法界的人士說台灣已經是實質廢死，只有政府不承認，因為大法官一槌定音「死刑合憲」，變成政府的護身符。

賴士葆認為，日前最高檢察署舉辦研討會，檢察官和與會的學者都認為要求各審級須一致決才能判死，相當不合理。實際上除此之外，大法官另外還開七個逃生巧門：殺人罪須適用犯罪情節最嚴重及符合最嚴密正當法律程序、被告受訓應有辯護人在場、第三審的強制辯護規定、第三審必須言詞辯論後才得判處死刑、在審判時或執行死刑時被告有精神障礙或心智缺陷均不得判死刑。

賴士葆強調，御用大法官設下這樣層層關卡保護加害人，使得法官難以判死，說台灣沒有廢死也沒有實質廢死，這是睜眼說瞎話，是對加害人仁慈，對被害人殘忍。