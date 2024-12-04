與邱議瑩隔空交火 楊瓊瓔批綠委地圖砲汙蔑國民黨員

立法院經濟委員會繼續審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算，審查到漁業發展科目預算時，立委邱議瑩談到去年中央核定81億給高雄前鎮漁港整建，但遭國民黨立委抨擊，要求立委楊瓊瓔「帶話」回黨團，要求藍委勿再汙名化。楊瓊瓔現場爆氣要求邱議瑩為開「地圖砲」道歉，「任意抨擊國民黨員還要我帶話回去，我是妳細漢（小弟）喔？」

今天現場審查漁業發展相關預算時，楊瓊瓔表示，農業部應盤點台灣漁港設施落後多少？呼籲農業部必須和國際接軌，讓漁港經過整頓與建設後，讓外國人來台都喜歡到假日漁港，有得看、有得吃也有生態價值，也能創造額外的觀光產值。

主席邱志偉也說，彌陀漁港要不是有相關預算支持就沒有現在這麼多的觀光客，現在彌陀漁港變成全國第三的魅力漁港，希望今天相關預算能照列通過。

邱議瑩表示，高雄前鎮漁港花了81億改建，但去年卻遭到國民黨百般阻擋，每個委員都想要優化自己選區的漁港，結果到後來集體抨擊高雄的漁港，「懇請楊瓊瓔委員帶話回去給黨團同仁，不要漁港建設時搞汙名化。」

楊瓊瓔聽後暴怒回擊，認為邱議瑩一句話汙蔑所有國民黨員，要批評就應該指名道姓，要求邱議瑩現場道歉，否則今天現場包含自己在內的3位國民黨立委是不是要退席？

邱議瑩急忙說，自己不是在說現場3位和其他國民黨員，指名的是王鴻薇委員。

楊瓊瓔說，自己今天全力支持農業部的政策，中央核定給前鎮漁港81億，為了公平起見，我台中拿80億就好，經濟委員會審查預算事要為農漁民著想，不要有這麼多政治語言，「胡亂抨擊國民黨員還要我帶話回去，我是妳細漢（小弟）喔？」

邱志偉見現場火藥味濃厚，頻頻緩頰說「大家頭轉一轉、做做操、深呼吸放鬆」，也說自己沒有把會議主持的很順遂，這裡和大家致歉。立委陳亭妃也急忙站起來緩和楊瓊瓔的情緒。

邱議瑩表示，委員不要趁機借題發揮，自己說的是不懂漁港的委員去抨擊漁港，「我道歉好嗎？」