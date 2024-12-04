兩大外送平台併購 藍委：外送員恐被剝削

針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，國民黨立委羅廷瑋表示，若市場集中度過高，恐致消費者面臨價格上漲、服務選擇減少的壓力，外送員也可能因抽成比例提高而遭剝削。

羅廷瑋表示，UberEats併購Foodpanda案是有史以來規模最大的併購案，一旦同意，台灣外送市場結構將大幅改變。

羅廷瑋說，外送經濟已深植於全民生活，公平交易委員會肩負反壟斷的重任，在審查過程中，應全面考量市場壟斷風險及對外送員、業者與消費者的影響，確保市場公平與自由競爭。

羅廷瑋提到，過去已多次向相關部會表達擔憂，包括質詢過行政院長卓榮泰，也問過交通部，今日也向勞動部長洪申翰確認過相關意見，各部會普遍對合併案持反對立場，既然如此政府就應該拿出魄力。

羅廷瑋進一步指出，公平交易的核心目的之一是避免壟斷，特別是在大型企業併購小型競爭者的情況下，如何保障自由競爭與公平交易，關乎民眾福祉。若市場集中度過高，恐導致消費者面臨價格上漲、服務選擇減少的壓力，外送員也可能因抽成比例提高而遭到剝削。

此外，羅廷瑋提及自己甫上任就在立法院推動外送員專法，內容包括外送平台業者應發給外送員報酬明細表，每月至少一次，而報酬費應至少包含基本費、里程費、等待費、樓層費等費用；其中基本費不得低於基本工資3分之1；也主張為確保外送員的工作權，相關的申訴機制要透明化，並承諾將持續推動外送員專法立法，期待為外送產業帶來更加完善的法制保障。

羅廷瑋呼籲，公平會審慎評估民眾意見，維護市場的公平競爭秩序，確保消費者、外送員及業者的權益不受損害。