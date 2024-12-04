快訊

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

一代作家瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

兩大外送平台併購 藍委：外送員恐被剝削

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，國民黨立委羅廷瑋表示，若市場集中度過高，外送員可能因抽成比例提高遭剝削。圖／立委羅廷瑋辦公室
針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，國民黨立委羅廷瑋表示，若市場集中度過高，外送員可能因抽成比例提高遭剝削。圖／立委羅廷瑋辦公室

針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，國民黨立委羅廷瑋表示，若市場集中度過高，恐致消費者面臨價格上漲、服務選擇減少的壓力，外送員也可能因抽成比例提高而遭剝削。

羅廷瑋表示，UberEats併購Foodpanda案是有史以來規模最大的併購案，一旦同意，台灣外送市場結構將大幅改變。

羅廷瑋說，外送經濟已深植於全民生活，公平交易委員會肩負反壟斷的重任，在審查過程中，應全面考量市場壟斷風險及對外送員、業者與消費者的影響，確保市場公平與自由競爭。

羅廷瑋提到，過去已多次向相關部會表達擔憂，包括質詢過行政院長卓榮泰，也問過交通部，今日也向勞動部洪申翰確認過相關意見，各部會普遍對合併案持反對立場，既然如此政府就應該拿出魄力。

羅廷瑋進一步指出，公平交易的核心目的之一是避免壟斷，特別是在大型企業併購小型競爭者的情況下，如何保障自由競爭與公平交易，關乎民眾福祉。若市場集中度過高，恐導致消費者面臨價格上漲、服務選擇減少的壓力，外送員也可能因抽成比例提高而遭到剝削。

此外，羅廷瑋提及自己甫上任就在立法院推動外送員專法，內容包括外送平台業者應發給外送員報酬明細表，每月至少一次，而報酬費應至少包含基本費、里程費、等待費、樓層費等費用；其中基本費不得低於基本工資3分之1；也主張為確保外送員的工作權，相關的申訴機制要透明化，並承諾將持續推動外送員專法立法，期待為外送產業帶來更加完善的法制保障。

羅廷瑋呼籲，公平會審慎評估民眾意見，維護市場的公平競爭秩序，確保消費者、外送員及業者的權益不受損害。

勞動部 基本工資 報酬 外送員 洪申翰 消費者 羅廷瑋

延伸閱讀

外送員抗議平台併購 王鴻薇：公平會若違反期待 新人事礙難同意

勞保改革首度表態 洪申翰：沒有砍老年給付規畫

勞動部一周內提報告 下會期修法檢討霸凌

勞動部公務員之死 洪申翰：重啟調查報告下周公布

相關新聞

影／永豐金：台積電獲利成長兩成 台股2025上半年看26,800

台積電（2330）2025年將持續上演「一個人的武林」。永豐金控4日舉行2025年投資展望，首席經濟學家黃蔭基指出，20...

勞保改革首度表態 洪申翰：沒有砍老年給付規畫

勞動部長洪申翰上任首要任務是處理北分署霸凌案，但立委王正旭今質詢時，詢問洪申翰是否認同前任部長何佩珊的勞保政策方向，洪申...

兩大外送平台併購 藍委：外送員恐被剝削

針對UberEats併購FoodPanda申請案，全國外送產業工會與全台各縣市外送工會今日向公平會遞出陳情書，國民黨立委...

2025將進入超高齡社會 調查：高達87％企業面臨接班挑戰

人才解決方案供應商Robert Walters（華德士）示警，台灣人口老化趨勢將導致高階人才短缺的情況更為嚴峻，進而影響...

AI加持 IEKCQM：2025年製造業產值預估成長6.48％

工研院綜整國內外政經情勢，4日舉辦「2025年臺灣製造業暨電子零組件產業景氣展望記者會」，發布2025年臺灣製造業及電子...

全聯會：房市「石化」 南台灣新屋交屋受考驗

2024房市先盛後衰，房仲公會全聯會表示，前9個月在股市暢旺及新青安政策帶動下，首購及換屋買氣熱絡；919央行公布第七波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。