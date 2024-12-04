周萬來身體不適先離席 吳宗憲透露：血氧降到很低

立法院司法及法制委員會今天審查明年度立法院預算案，邀請立法院秘書長周萬來報告並備質詢，不過周萬來口頭報告後即先行離席。司法委員會召委吳宗憲透露，周萬來身體不適，「血氧降到很低」，口頭報告後改由副秘書長張裕榮代為備詢。

立法院司法及法制委員會審查明年度立法院預算案，邀周萬來報告並備質詢。周萬來一早帶著口罩進入會議室，上台口頭報告前，疑似手滑、不慎把桌上水杯打翻，報告時不時咳嗽，身體狀況似乎沒有很好。

周萬來表示，114年度立法院工作重點除常態性事務外，也會辦理委員住宿會館整修工程，改善住宿會館老舊問題，打造委員健康住宿環境；此外，將會汰換委員公務用8-9人座小客車2輛，並加強立院周邊安全工程等。

周萬來報告完畢後，因身體不適先行離席，之後有立委質詢見周萬來不在，吳宗憲透露「周萬來血氧降到很低」無法質詢，在場立委們都表示可以體諒。民眾黨立委黃國昌更說，周萬來太辛苦了，希望委員會對周萬來表達關切。