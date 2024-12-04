看兩岸民間交流熱 蕭旭岑批民進黨：不要戒嚴又想霸凌

前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，陸生團今天上午抵達位於新竹的清華大學。馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪提到，陸生團來訪受到歡迎，若要被處分不會被接受，並呼籲民進黨的政客，不要一方面想要戒嚴，一方面又想要霸凌。

蕭旭岑受訪時提到，昨天南韓總統宣布戒嚴一事，表示民進黨中央、立法院黨團都立刻呼應，在民進黨中心希望戒嚴、希望管制言論的、限制兩岸交流，民進黨真正想做的戒嚴、斷絕兩岸交流。他誠懇呼籲要讓陸生來，讓兩岸能夠真正交流，這幾天所到之處，也都感受到台灣人的真誠善良，這才是台灣展現的多元民主熱情美好的一面。

面對今天也遭遇抗議場面，蕭旭岑認為，遇到抗議也很好，代表不同的聲音，並強調自己任何言論都遵照中華民國憲法與兩岸關係條例，沒有任何希望兩岸走向激化的地方，並呼籲陸委會主委邱垂正了解一下切結書內容，重申陸生團「沒有違規，違規就不會在這」。要民進黨政客不要想戒嚴又想要霸凌，不是台灣人要給大陸看的模樣。

被問到共軍擾台是否影響兩岸交流？蕭旭岑說，（交流）民間做民間的，政府做政府的，民間交流做到非常很努力，民間交流那麼熱，效果很好，民眾這麼喜歡我們這個團。喊話政府要多努力一點，要放棄新兩國論說法與做法，要回到中華民國憲法與兩岸人民關係條例，與大陸重新展開對話，相信共機繞台、軍演相關紛擾會降低。