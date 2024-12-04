揭原民會捐長老教會比例高 高金素梅：難怪有底氣辦桌罷免立委

台灣基督教長老教會舉辦「青鳥宴」，日前在立法院旁的濟南路一段舉行台北場，席開100桌。無黨籍立委高金素梅今天揭露，原民會112年編列6830萬捐助教會推動族語，長老教會申請間數高達整體的七成，難怪底氣這麼足，讓他們可以到全省各地辦華青鳥宴，罷免在野黨立委。

高金素梅表示，2019年農委會編了一筆1450萬的訊息宣傳費，用在建立網軍、攻擊在野黨，後來大家就用1450比喻為「政府養網軍」。

高金素梅指出，上周六晚上，長老教會總會在濟南路「青鳥回血大辦桌」，辦了100桌，號召青鳥發動罷免在野黨立委。主持的總會牧師上台第一句話：「各位1450大家好」，真的有人公開承認青鳥就是1450，承認拿政府的錢攻擊在野黨。那麼打算全省到處辦桌的長老教會總會有沒有拿政府的錢？

「我查了！」高金素梅說，原民會「推動教會營造族語生活環境」的科目，112年捐助6830萬，其中長老教會的間數占整體申請的七成。同科目在113年捐助1.04億，但已超支到1.5億、明年114年編列1.1億，難怪長老教會總會底氣這麼足，源源不絕的政府金援，讓他們可以到全省各地辦很多的100桌豪華青鳥宴，罷免在野黨立委。

高金素梅質疑，為什麼長老教會可以每年輕鬆的拿到數以億計的捐助？𣎴用計劃、不用績效、不用核銷。為什麼民進黨立委伍麗華、陳瑩可以推薦14位族群委員？把助理送去原民會讓國家養，每人月領10萬、年薪135萬。

高金素梅感嘆，過去無法想像有人要掏空原民會，因為原民會是弱勢部會，沒有油水；現在看到原民會、長老教會總會、伍麗華、陳瑩的作為，才驚覺到掏空原民會早已是進行中。今年以前，民進黨完全執政，為所欲為；今年起，民進黨是少數執政，「我們還能讓他們為所欲為，把國家當成他們家嗎？」