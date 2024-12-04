京華城案三度傳喚威京法務經理陳俊源 檢緊追政治獻金

台北地檢署偵辦京華城案步入尾聲，持續釐清涉行收賄金流細節，今下午第三度傳喚威京集團法務經理陳俊源（日前150萬元交保），釐清高階幹部們捐給民眾黨政治獻金專戶，是否假借政治獻金作為柯文哲與沈慶京涉貪汙違背職務行收賄前金。

檢方在今年9月間針對政治獻金是否為行賄金流，29路大搜索搜索，約談10名被告6名正項，其中柯文哲大帳房李文宗和北市兵役局前局長、鼎越前董事長朱亞虎聲押禁見獲准，被告京華城法務經理陳俊源150萬元交保，京華城監察人張志澄以250萬元交保。今年10月22日檢方二度傳喚陳俊源，訊後請回，今下午2時許，北檢第三度約談陳俊源。

朱亞虎日前坦承行賄，檢方認為已無羈押必要，聲請對朱以200萬元具保停止羈押，朱從台北看守所出監。檢方調查，2020年3月，柯文哲拍板讓京華城容積率增加進入都委會審議後，威京集團開始有系統的捐政治獻金給民眾黨，包括陳俊源1筆30萬元，及朱亞虎坦承的7人210萬元。

簡舒培日前在臉書公布北檢公函指出，朱亞虎坦承京華城改建案獲560%容積率，涉透過7名威京集團高階主管張志澄、陳俊源、童中白、洪秀鳳、陳秀桃、黃淑雯、劉芷安，每人30萬元共計210萬元，匯入民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄的前金。沈慶京再於柯文哲完成違背職務行為，即自560%擴增到840%容積樓地板面積後，交付1500萬元予柯文哲收受，作為部分賄賂。