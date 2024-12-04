快訊

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

一代作家瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

京華城案三度傳喚威京法務經理陳俊源 檢緊追政治獻金

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
北檢偵辦京華城弊案，依貪汙罪威京集團法務經理陳俊源150萬交保。記者張宏業／攝影。
北檢偵辦京華城弊案，依貪汙罪威京集團法務經理陳俊源150萬交保。記者張宏業／攝影。

台北地檢署偵辦京華城案步入尾聲，持續釐清涉行收賄金流細節，今下午第三度傳喚威京集團法務經理陳俊源（日前150萬元交保），釐清高階幹部們捐給民眾黨政治獻金專戶，是否假借政治獻金作為柯文哲沈慶京涉貪汙違背職務行收賄前金。

檢方在今年9月間針對政治獻金是否為行賄金流，29路大搜索搜索，約談10名被告6名正項，其中柯文哲大帳房李文宗和北市兵役局前局長、鼎越前董事長朱亞虎聲押禁見獲准，被告京華城法務經理陳俊源150萬元交保，京華城監察人張志澄以250萬元交保。今年10月22日檢方二度傳喚陳俊源，訊後請回，今下午2時許，北檢第三度約談陳俊源。

朱亞虎日前坦承行賄，檢方認為已無羈押必要，聲請對朱以200萬元具保停止羈押，朱從台北看守所出監。檢方調查，2020年3月，柯文哲拍板讓京華城容積率增加進入都委會審議後，威京集團開始有系統的捐政治獻金給民眾黨，包括陳俊源1筆30萬元，及朱亞虎坦承的7人210萬元。

簡舒培日前在臉書公布北檢公函指出，朱亞虎坦承京華城改建案獲560%容積率，涉透過7名威京集團高階主管張志澄、陳俊源、童中白、洪秀鳳、陳秀桃、黃淑雯、劉芷安，每人30萬元共計210萬元，匯入民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄的前金。沈慶京再於柯文哲完成違背職務行為，即自560%擴增到840%容積樓地板面積後，交付1500萬元予柯文哲收受，作為部分賄賂。

京華城案 政治獻金 朱亞虎 柯文哲 沈慶京

延伸閱讀

柯文哲涉案風雨飄搖之際 民眾黨延攬女主播助攻空戰

民眾黨創黨元老突爆柯文哲募款條碼連到木可帳戶 蔡壁如勸別再說

曝柯文哲稱救過太多人 陳佩琪淚喊「我等你回來」

擁「8大金庫」帳務不明？ 柯文哲今出庭神情沒落

相關新聞

2024十大新聞人物榜 世棒12強台灣英雄登頂

Yahoo奇摩今（4）日公布2024年度「台灣十大新聞」、「十大新聞人物」、「國際十大新聞」排行榜。回顧台灣十大新聞事件...

揭原民會捐長老教會比例高 高金素梅：難怪有底氣辦桌罷免立委

台灣基督教長老教會舉辦「青鳥宴」，日前在立法院旁的濟南路一段舉行台北場，席開100桌。無黨籍立委高金素梅今天揭露，原民...

雙城論壇上海由副市長華源率團 12月16日抵達台北市

雙城論壇時間遲遲未定，今天上午10時由台北、上海雙方共同宣布期程，時間訂在12月17日，主論壇主題為「智慧治理、永續未來...

台商全球遷徙外資持續退出 台灣本土吸引力拉警報

美國總統當選人川普還未上任就有驚人之語，擬針對墨西哥等國祭出重稅，若美國對墨西哥課徵新一輪關稅，可能引發跨國企業的連鎖反應。在此背景下，政府協助台商分散市場風險，似乎是合理的政策選擇，但也衍生多重議題：台商的核心技術是否會隨著產能轉移而外流？台灣產業鏈會否因此斷裂？

兒在軍中遭霸凌 母控訴精神狀況差、看身心科…軍方：檢方不起訴

一名母親在網路發文控訴，兒子在台中谷關軍事單位服役時被霸凌，須看身心科吃藥，大腦萎縮速度快，吃飯、洗澡、睡覺需要人安撫才...

林右昌7日訪問日本 強化政黨關係、台日發展

身兼民進黨主席的賴清德總統出訪友邦，民進黨中常會今天由秘書長林右昌主持。林右昌表示，將於12月7日至10日，代表賴清德出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。