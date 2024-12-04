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立院明審年改修法 朱立倫盼兼顧公平正義與軍公教尊嚴

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天主持中常會，嚴詞批評民進黨附和南韓戒嚴的發文是民主退步，呼籲民進黨勿藉南韓戒嚴謀取政治利益。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今天主持中常會，嚴詞批評民進黨附和南韓戒嚴的發文是民主退步，呼籲民進黨勿藉南韓戒嚴謀取政治利益。記者潘俊宏／攝影

立法院司法法制委員會明天將排審停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修法。國民黨主席朱立倫今天表示，盼明天能以社會公平正義，兼顧軍公教尊嚴及基本生活需求來反省和檢討相關修法。

朱立倫今在中常會表示，基層公務員近期爆出的霸凌事件層出不窮，從勞動部、教育部、衛福部到數位部，各部會一一爆發，國民黨支持基層公務員工作權必須受到尊重，也希望政府一定要下定決心，徹底消滅所有職場霸凌事件，立法院黨團也要積極從事修法保障基層的公務員。

朱立倫提到，對於退休公教人員的退撫保障也要顧及，退休公教的所得替代率，從75%現在已經砍到67.5%，這幾年又跟物價完全脫鉤，所以當現職公務員加薪，退休軍公教卻未有任何調整，還被砍了原來的退休俸，變成基本生活所需都不足。

朱立倫表示，年改逾五年，希望明天能以社會的公平正義，同時兼顧軍公教的尊嚴和基本生活需求來做反省跟檢討，才是真正力挺軍公教人員。

同時，朱立倫也說，感謝很多民眾昨天願意到凱道，共同反廢死、護遺屬，國民黨立場非常清楚，絕對反對廢除死刑。民進黨講的一堆風涼話就像鱷魚的眼淚一樣，完全沒有真心表達，他誠心所有立法委員，接下來面對司法院大法官人事案的審查，一定要堅定立場，不能有強烈的意識形態及色彩。

公務員 國民黨 年改 所得替代率 朱立倫 軍公教

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