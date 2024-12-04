影／朱立倫呼籲民進黨：勿藉南韓戒嚴謀取政治利益
南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，國會議員立即開會投票要求撤銷，南韓總統尹錫悅6小時後宣告解除戒嚴令，過程震驚全球。民進黨立院黨團在南韓戒嚴後網路發文，國民黨主席朱立倫今在中常會談話時呼籲民進黨勿藉南韓戒嚴事件謀取政治利益。
民進黨立院黨團在南韓戒嚴後網路發文，指出南韓戒嚴是因為國會被親北韓勢力操控，總統尹錫悅為維護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴，同時將事件連結到台灣的立院預算審查，批評藍白是暗黑惡勢力侵蝕國家，爭議言論引發網路批評，不久後就下架撤文。
朱立倫對民進黨附和南韓的戒嚴令不以為然，質疑民進黨的民主理念，實為民主退步，想要走回戒嚴的老路，同時批民進黨做錯誤的發文後，還要硬拗攻擊在野黨，國民黨絕不能接受，更不希望民進黨想藉此獲得政治利益，國民黨與美國一樣，以堅定的立場遵循國會投票的結果，如今南韓也因國會的投票結果撤銷戒嚴令，這是民主的決定，希望韓國的情況能盡速穩定。
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