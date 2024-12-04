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朱立倫：民進黨附和南韓戒嚴還硬拗 令人無法接受

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

南韓總統尹錫悅昨發動戒嚴令，震驚全球。國民黨主席朱立倫今天表示，民主政治是21世紀最重要的基石，絕不該用任何方式違反民主。但民進黨竟發文附和南韓戒嚴令，事後還不承認錯誤、硬拗到底，令人完全無法接受。

朱立倫今在中常會發表談話指出，昨晚大家都經過一個驚心動魄的夜晚，韓國宣布緊急戒嚴，大家最驚訝的是，在21世紀的今天，民主政治的韓國不是因為戰爭或任何外在攻擊，而是因政治上的歧異，以及國會爭議，讓韓國總統決定要用緊急戒嚴、甚至軍事管制的方式。

朱立倫說，韓國國會以最快速時間全票通過反對戒嚴，國際社會都強力關切，希望韓國能回復民主政治，遵循國會的決定。民主政治是21世紀最重要的基石，尤其是中華民國是台灣最重要的基石，一切都依民主政治、依法律來進行政府及朝野運作，絕對不應該任何的方式用違反民主，或者40年前戒嚴軍事管制的方式來進行。

朱立倫表示，國民黨一定堅定站在民主自由這一方的立場，但非常遺憾地，全世界竟有一個叫民主進步黨的政黨，立刻發文附和南韓戒嚴令，還要類比台灣的國會，難不成民進黨想發動戒嚴？再怎麼退步，也不要退步到想走戒嚴的這一條路，民進黨再怎麼樣鴨霸，也不可以挺戒嚴，這是全世界公認的民主ABC，結果民進黨竟然這樣做，相信全世界民主政黨對民進黨非常失望。

朱立倫也批評，民進黨錯誤的發文，事後還要惡意攻擊在野黨，國民黨誠心希望韓國盡快穩定下來，更不希望民進黨藉此獲得任何政治利益。

南韓戒嚴 朱立倫 民進黨

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