民進黨挺南韓戒嚴？卓榮泰：我們不該也不能走回頭路

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，震驚國際。而民進黨立院黨團第一時間在社群平台Threads的發文，被質疑是威脅在野黨與國人，更遭在野黨炮轟是在挺戒嚴。行政院長卓榮泰下午出席公共藝術獎頒獎典禮，會前在聯訪中被問到南韓戒嚴風波與民進黨立院黨團網路貼文的看法。他表示，台灣曾經歷38年的戒嚴，民主發展迄今，「我們不應該也不能走回頭路」，國人也不會允許看到國內有發生任何不民主的行為，「這是我對國家民主的信心。」

南韓總統尹錫悅昨晚戒嚴消息曝光後，民進黨立院黨團第一時間在社群平台Threads上發文，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」，接著寫下「台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職....。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」此一貼文隨後引發在野黨質疑「挺戒嚴」之意，更有網友在底下發文「台灣是不是也可以比照辦理」的挺戒嚴言論。民進黨團雖火速刪除原文，仍引發各界質疑。

卓榮泰表示，南韓此一短暫的戒嚴時間從開始到結束，政府各部會各部門都確實掌握各項的情知，也做了相當多的內部的討論，「慶幸看到一場戒嚴在最短的時間內落幕，讓韓國人以及世界能夠迅速的回復平靜」，請國人安心。台灣過去在威權時代有過38年的長期戒嚴，台灣民主發展至今，「我們不應該也不能走回頭路」，而民主的成果需要靠全體國人，還有朝野共同維繫，「我堅決地相信，國人也不會允許看到國內有發生任何不民主的行為，這是我對國家民主的信心。」