綠批藍白惡修財劃法 健康與幼教預算全遭殃

民進黨立法院黨團今天再度批評藍白惡修財劃法，將掏空健康及幼教預算新台幣1680億元，國家的軟實力和競爭力將造成災難，藍白「只討錢，不做事」，這些中央的權限，地方根本無力接手。

民進黨團上午在立法院舉行「惡修財劃法－健康、幼教預算全遭殃」記者會。

黨團幹事長吳思瑤表示，藍白惡修財劃法，將有1680億元拚生育、顧健康的預算會遭殃。民進黨政府這幾年擴大推動0到6歲國家養的幼兒照顧政策，若受到財劃法衝擊，會有1082億元不翼而飛，總統賴清德推動的健康台灣598億的預算可能也都沒了。

吳思瑤指出，當事權不統一，惡修財劃法，只討錢，不做事，中央的權限，地方能接手嗎。

民進黨籍的衛環委員會召委黃秀芳提到，一旦藍白惡修財劃法，幼教經費就遭殃了，「0到6歲國家一起養2.0」就沒了，包含未滿5歲育兒津貼、私幼5歲就學補助，以及建置準公共機制、調整幼兒園師生比、兒少未來教育與發展帳戶、擴大公共化幼兒園供應量等，約694億元就沒了。另外，0到2歲育兒津貼、托育公共政策化、優化兒童醫療照顧、人工生殖補助約388億元也就這樣沒了。

民進黨立委王正旭說明，打造健康台灣，需要中央部會一起來協助，如果財劃法處理不當，國民健康造成影響非常明顯，目前編列的健康台灣預算598億元都受到衝擊跟影響。

王正旭表示，政府制定「護理人力政策整備中長程計畫」，包含夜班護理人員直接獎勵，以及三班護病比達標醫院獎勵，明年共編列65億元；另為照顧罕病病友，也夠透過公務預算編列20億元，醫療院所智慧化資訊機制等57億元、新增癌症新藥暫時性支付50億元、公務預算增額負擔健保費144億元。其餘還包括提升醫療照護品質的計畫約有200億元，無論是疫苗基金、癌症篩檢、韌性國家醫療整備計畫等，這些都非中央所能夠處理，需要地方配合。

民進黨立委林月琴指出，全國性的醫療健康與社會福利建設，許多是自地方政府發起，最後由中央政府統籌，實現國人皆擁有平等權利，包含育兒津貼190億元、長照服務800億元、醫療建設等，藍白卻修惡財劃法打破中央地方合作推動醫療福利的默契，等於忽視台灣健康福祉。

林月琴解釋，若照藍白財劃法修法，經費拿到地方就亂發，過去有太多案例，貼補到不該補貼，該照顧沒被照顧，近年多起重大的兒少事件，例如愷愷案等，都是地方亂做，整體地方政府在個案處理到部門的橫向溝通多所缺漏，當兒少議題已經坑坑疤疤，一旦缺乏中央挹注支援下，難以想像兒少將面對多大災難。