綠營發文被批附和南韓戒嚴 王鴻薇：愧對自己歷史

南韓總統尹錫悅3日深夜宣布戒嚴，民進黨立院黨團發文支持，稱尹錫悅是為「守護自由憲政體制」發動戒嚴，引發爭議後刪除相關貼文。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨愧對自己歷史，也已成國際笑話。

南韓當局3日深夜突然宣布戒嚴，尹錫悅宣稱，戒嚴令是為保護自由南韓，免受北韓共產主義勢力威脅，準備剷除不擇手段的親北韓勢力。不過，尹錫悅的緊急戒嚴，僅經歷約6小時就因國會表決通過宣布解除。而民進黨團發文表示支持戒嚴，引發在野撻伐。

王鴻薇說，民進黨身為執政黨這樣的發文與回應，對國家傷害深遠，也加深國人對其失望與質疑。尹錫悅昨天發布的戒嚴令，是經過國會議員投票190票全票同意解除，民進黨第一時間出來發文幫尹錫悅「背書」，指認南韓國會是北韓共產勢力的威脅，這是我國對韓外交的重大危機，這對在韓的我國人民，或是未來涉外事件都會產生深遠影響，民進黨應該出來向韓國國會說明並致歉。

王鴻薇表示，民進黨以執政黨國會黨團身份，支持戒嚴，不但愧對自己政黨發跡歷史，也是對我國民主歷程重大侮辱，尤其列舉相關支持戒嚴的台灣案例．都是合理民主國家議事可討論內容，連立委王義川任職不順利這種都拿來當作理由，以此威脅人民與執政黨要戒嚴，絕對是其身為民主國家政黨永遠的恥辱與印記。