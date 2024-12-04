【即時短評】借韓戒嚴批在野侵蝕國家 民進黨愧對民主前輩

南韓總統尹錫悅昨天深夜10時許無預警發布戒嚴令，但在190位國會議員投票要求解除戒嚴令下，尹錫悅於今晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴，也解除南韓的憲政危機跟一切可能的軍事管制，而這也勾起我國不少民眾「人人心中有警總」的回憶。

民進黨立院黨團在尹錫悅發布戒嚴令第一時間，於社群平台發文表示，「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由限制體制，緊急宣布全國戒嚴。」還提到台灣立法院藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官等，更稱「我們無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」。

民進黨團貼文無疑是把民進黨朝小野大的僵局投入到尹錫悅身上，似乎也幻想透過戒嚴令，一口氣解決現在施政的所有困境，顯示民進黨人至今仍無法從過去8年一黨獨大的美夢中清醒過來，也顯示民進黨的徒子徒孫忘記黨外人士當年對抗威權、要求解除戒嚴的歷史，若民主前輩地下有知，到看民主香火斷送在這代民進黨人手上，有何感想？

戒嚴令包山包海，一旦實施影響層面甚鉅，更可怕的是將大大膨脹總統權力，恐將毀壞憲政法制；例如地方行政事務及司法事務，移歸該地最高司令官掌管；若犯內亂外患罪、公共危險罪、妨害秩序罪、搶奪強盜及海盜罪等，由軍事機關審判；也會大幅影響一般民眾生活，包括停止集會結社及遊行請願、禁止人民之宗教活動有礙治安者、禁止人民罷市罷工罷課及其他罷業、得拆閱郵信電報、不得已時得破壞人民之不動產等。

台灣地區從1949年實施戒嚴，「人人心中有警總」圍繞在上一代國人心中，在民主前輩前仆後繼的努力、以及國際民主浪潮的助攻下，我國才逐漸邁向民主化，至今30多年，是一個正值壯年的民主國家。民進黨號稱繼承黨外民主前輩的意志，也時時刻刻將民主掛在口中，新一代的民進黨人卻暗示用戒嚴令來打擊在野陣營，何其諷刺。