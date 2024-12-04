朝野明再戰審選罷法 立院會議室加兩道鎖防立委再撬門

立法院日前審查「選罷法」修正草案時，爆發綠委在開會前即撬門潛進會議室。國民黨立委洪孟楷今日在立法院司委會質詢問，有立委攻擊議事人員、偷開會議室門，立院到底如何處理？立院副秘書長張裕榮表示，已在研議會議室使用規則，並加裝兩道鎖，「應該不會再被破壞」。

立法院司法及法制委員會今天審查立法院預算，民眾黨立委黃國昌秀出圖片指，民進黨立委吳秉叡5月17日砸壞備詢台螢幕、11月4日砸毀麥克風，請問修繕花多少錢？立法院主管表示，螢幕還在保固範圍內未花錢，麥克風則是用備品拿來更換；而物品損壞用備品替代，目前花費有14萬元。

黃國昌進一步表示，毀損罪構成民事侵權行為，這14萬元要讓損壞者賠償嗎？難道要納稅人買單？張裕榮回應，若毀損物品的委員們都有共識，立法院會在一個月內處理這件事。

另外洪孟楷質疑，本屆立委攻擊議事人員、駐衛警等，議事人員遭職場霸凌，還有執政黨立委開會議室的門，還洋洋得意說「門鎖太好開」。到目前為止，立法院有為議事人員站出來討回公道嗎？

張裕榮說，依照立法院員工職場霸凌防治與申訴處理作業要點，申訴案件是要提出申請，受理後才能啟動；洪孟楷聽了不滿直言，議事人員面對立委攻擊敢申訴嗎？這不是請鬼拿藥單嗎？

張裕榮表示，基本上充分尊重國會自律，還有委員程序權，另外維護議事人員職場最好的工作環境，也在研議會議室使用規則，正在調整修改。

洪孟楷接著詢問，有執政黨立委凌晨4點開鎖，還怪罪說立院門很好開，是否要加強門鎖？張裕榮表示，已經有加強「安裝鎖」，另外還有一個門加裝兩道鎖，「應該不會再被迫壞」。

司法委員會召委吳宗憲則說，北檢曾發生民眾闖進頂樓，把國旗換成民進黨黨旗，立法院可以參考該位民眾被起訴的條文，立委不是立法院的所有權人，而是借用場域。如果公務員知悉犯罪，而不主動告發，這樣也不對。國家的政治人物不尊重法律，那人民為什麼要尊重法律？