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大病驚悟苦人多 趙少康愧：「侯康」落選讓民進黨續亂搞

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康先前做完「開心」手術，休養後重返節目主持，卻因在家摔倒肝臟出血，深夜送進加護病房。他今一早現身中廣辦公室，並表示「要感謝的人太多，所以就謝天吧！」圖／取自趙少康臉書
中廣前董事長趙少康先前做完「開心」手術，休養後重返節目主持，卻因在家摔倒肝臟出血，深夜送進加護病房。他今一早現身中廣辦公室，並表示「要感謝的人太多，所以就謝天吧！」圖／取自趙少康臉書

中廣前董事長趙少康先前做完「開心」手術，休養後重返節目主持，卻因在家摔倒肝臟出血，深夜送進加護病房。他今一早現身中廣辦公室，並表示「要感謝的人太多，所以就謝天吧！」

趙少康透過臉書指出ㄝ時隔整整60天，今天一早他重新踏進在中廣辦公室，感謝同仁熱情歡迎，送給他的每一朵花都代表一個祝福，也希望大家都身體健康、平安幸福。住院這一趟，看盡醫院裡的生老病死、悲歡離合，更近距離感受醫護人員的血汗辛苦。

趙少康說，特別謝謝為他主刀的振興醫院院長魏崢、主任蘇正熙、張忠毅、醫師熊名琛以及內外科每位醫生，為了他的病盡心盡力，護理師們也非常辛苦，台灣的制度真的對不起他們。除了醫護人員，家人跟粉絲們的擔心、掛念，他也深感過意不去，因為要感謝的人太多，所以就謝天吧！

趙少康說，這次住院開刀，看到好多生病受苦的人，比他辛苦的人很多，深深覺得對不起大家，因為這次「侯康」沒當選，才讓民進黨能繼續亂搞。台電一年賠幾千億元、國防軍購增加到6000多億元，廣電綠友友貪瀆天文數字。

趙少康說，只要從這些拿一部分出來，為醫院增加好的設備、為醫護人員提高待遇、幫助窮苦的人，不是更好嗎？這些民脂民膏卻浪費在兩岸對峙、軍備競賽上，最後可能都成為廢鋼廢鐵的武器，實在很不值得。 經過這次生死交關，受到這麼多人的幫助，他要成為一個更好的人，多關心弱勢、多關心台灣的制度跟福利，希望台灣也能更好。

中廣 趙少康 醫護人員

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