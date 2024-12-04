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就安基金疑遭濫用 藍委籲勞動部撤回明年基金預算

中央社／ 台北4日電

就業安定基金疑似遭到濫用，國民黨立委李彥秀今天表示，勞動部已是完全腐爛、貪腐的共犯結構，呼籲勞動部主動撤回明年度就安基金預算，重新再提，並給勞工一個交代。國民黨立委廖偉翔說，政府應向全國勞工道歉，並提出具體改善方案。

勞動部公務員霸凌輕生衍生案外案，前部長許銘春疑用就業安定基金辦音樂會引起非議，勞動部清查指出，包含勞動部粉絲團經營案、勞動力發展署多筆辦公室裝潢、垃圾清運皆為就業安定基金支出，如查明確實違反法規，絕不護短。

國民黨立法院黨團書記長林思銘、副書記長廖偉翔、國民黨立委王育敏、李彥秀等人，今天在立法院國民黨團召開「 就安基金變馬屁基金？誰還在當謝宜容的勞動布？」記者會。

李彥秀表示，就安基金是全台勞工的救命錢，但是勞動部不僅把就安基金當自己的小金庫，甚至當成拍馬屁的伴手禮。光是過去一年，勞動部至少就花了新台幣8000萬元，包括辦公室裝修、清垃圾、買咖啡豆、買衛生紙，只要是勞動部長官喜歡，就安基金就要埋單。

李彥秀指出，勞動部現在已是一個完全腐爛、貪腐的共犯結構，勞動部的現況就是手拿刀叉喝著勞工的血，吃勞工的肉，請問監察院還不立案調查嗎。如果勞動部還有點羞恥心，明年就安基金的預算已經送到立法院，呼籲勞動部長洪申翰立即撤回，重新再提，並給勞工一個交代。

廖偉翔表示，嚴厲譴責勞動部濫用就安基金，把就安基金變成小金庫、馬屁基金，濫用人民的血汗錢。這哪裡是在照顧勞工，根本就是在搶劫勞工，還把搶來的錢拿去拍馬屁，嚴厲譴責勞動部目無法紀、恣意妄為的行徑，這不僅是行政的失當，更是對全國民眾的背叛。

廖偉翔指出，要求政府立即全面清查就安基金使用狀況，公開每筆支出明細，追究相關人員的責任，該移送絕不寬貸；修法強化就安基金的監督機制，避免再度遭到濫用，並向全國勞工道歉，提出具體改善方案。

林思銘表示，勞動部把就安基金花在完全跟勞工無關的項目上，完全圖利自己，呼籲洪申翰好好清查過去幾任勞動部長，有多少就安基金被濫用，挪用就安基金作為私人使用，這已經涉及貪污，也呼籲檢調展開調查。

王育敏指出，許銘春的豪華演唱會共花了368.7萬元，違法挪用就安基金，問題很嚴重。就安基金不只淪為勞動部的小金庫，只要各部會缺錢，就來就安基金挖錢，未來就安基金一定要嚴格監督。

勞動部 國民黨

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