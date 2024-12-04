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就安基金淪小金庫 李彥秀批：喝勞工的血吃勞工的肉

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團今日舉行記者會，表示勞工就業安定基金（就安基金）淪馬屁基金，更有濫用情況，要求新任勞動部長洪申翰全面清查使用明細。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今日舉行記者會，表示勞工就業安定基金（就安基金）淪馬屁基金，更有濫用情況，要求新任勞動部長洪申翰全面清查使用明細。圖／國民黨團提供

國民黨立院黨團今日舉行記者會，表示勞工就業安定基金（就安基金）淪馬屁基金，更有濫用情況，要求新任勞動部洪申翰全面清查使用明細。國民黨立委李彥秀更轟，勞動部上上下下喝勞工的血，吃勞工的肉。

勞動部爭議頻傳，除霸凌案外，前部長許銘春任內疑用勞發署就安基金356萬多元辦音樂會，她本人上台演唱35分鐘，被質疑用公帑為自己辦演唱會。北檢已將許銘春列為他字案貪汙罪被告。

黨團書記長林思銘說，勞動部荒謬事件一樁又一樁，從勞動部霸凌到許銘春開演唱會事件，濫用就安基金。他秀出多起疑似就安基金濫用案例，例如勞動部勞動力發展署做會議室設備及空間優化，花費2250萬元，或是勞發署雲嘉南分署餐廳外牆整修工程花費2699萬元等。民進黨濫用就安基金，不知道利用這筆錢做多少圖利自己，跟勞工毫無關聯的使用？

林思銘強調，他要求洪申翰清查歷任勞動部長，多少就安基金被濫用，這不只涉及官箴敗壞問題，這已涉及貪汙，因挪用就安基金做私人使用。要求檢調毋枉毋縱。

李彥秀說，民進黨踐踏國家預算法治跟審計制度，過去一年勞動部至少花了就安基金8千萬預算，從辦公室裝修、清垃圾、買咖啡豆和衛生紙，只要是勞動部長官喜歡，就安基金就得埋單。勞動部買400多磅的咖啡豆花了22萬，勞工辛苦工作，勞動部長官坐在土皇帝辦公室，喝著高檔咖啡。勞動部完全是腐爛貪腐共犯結構，就安基金真的很好用，光是一年稅賦就有300億可以用，勞動部上上下下，拿著刀叉，喝勞工的血，吃勞工的肉。

李彥秀認為，今年就安基金預算已送到立法院，應立即撤回，重新再提。賴清德欠所有勞工交代，陳菊也應立案調查，剛上任的洪申翰應撤回就安基金預算，對外有個交代，如果還有羞恥心的話。

黨團副書記長廖偉翔說，就業基金變馬屁基金，想量身特製給特定地方政府補助。在111年底，就業安定基金管理會111年第2次臨時會，給高雄的3千萬案子用臨時動議方式通過，勞動部和高雄市政府希望於9月3日合辦性別平等法20周年音樂會。

廖偉翔表示，到了112年3月1日第105次會議，說明正式提案，要在「提升勞工福祉計畫」支應4千萬，高雄在4千萬裡可以獨得3千萬，拍高雄市政府的馬屁，其他才施捨給其他縣市。要求政府全面清查就安基金使用狀況，公開每筆使用明細，也要咎責，該移送法辦絕不寬待。應修法就安基金監督機制，避免再被濫用，並向全國勞工道歉，提出具體改善方案。

國民黨立委王育敏說，她今日質詢洪申翰，浮濫情況是否不會再出現，洪不敢完全保證。許銘春演唱會花費368.7萬元，這是違法挪用，因就安基金沒有演唱會這筆錢，只有文宣媒體採購，是要做影帶製作，7支影帶204萬，影像拍攝150萬，平面設計8萬，客製化口罩12萬，平均一個口罩花24元，這是列出來的預算科目。

王育敏還說，演唱會支出的舞台、燈光、音響、樂團、服裝、人員等都沒有在預算支出項目內，這就是違法挪用，就安基金淪為勞動部小金庫，缺錢就來這邊挖錢。未來一定要嚴格監督就安基金，不放任濫用情況。

勞動部 洪申翰 演唱會

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