勞保改革首表態 洪申翰：沒有砍給付規畫
勞保基金潛藏破產危機，勞動部長洪申翰今天表示，勞保基金因為政府撥補、投資收益等，基金水位已破兆，若再砍年金給付恐影響勞工權益，目前沒有砍給付規畫。
立法院衛環委員會今天邀請勞動部長洪申翰針對「勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署事件及如何完善申訴管道之具體策進作為及期程」進行專題報告，並備質詢。
民進黨立委王正旭就勞保年金改革議題質詢洪申翰，提到前勞動部長何佩珊認為勞保年金的給付低，因此不適合再砍給付，詢問洪申翰看法。
洪申翰表示，勞保基金因為政府撥補、投資收益等，基金水位已破兆，他會想各種方式維持勞保基金水位。
洪申翰也說，他認同何佩珊對勞保年改的看法，若再砍給勞工的老年給付會影響勞工權益，事關重大，「目前沒有砍勞保給付的規畫」。
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