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南韓戒嚴6小時落幕 賴清德：第一時間請國安會掌握

聯合報／ 特派記者周佑政／關島即時報導
南韓戒嚴6小時落幕，正在出訪友邦的賴清德總統今在臉書表示，已請國安單位即時掌握、隨時回報，並做好相關因應措施，也要保護在韓國的國人同胞平安。圖／取自賴清德臉書
南韓戒嚴6小時落幕，正在出訪友邦的賴清德總統今在臉書表示，已請國安單位即時掌握、隨時回報，並做好相關因應措施，也要保護在韓國的國人同胞平安。圖／取自賴清德臉書

南韓戒嚴6小時落幕，正在出訪友邦的賴清德總統今在臉書表示，全球和國人所關注的韓國情勢，在馬紹爾今天半夜的第一時間，國安會便向他報告相關訊息。他也請國安單位即時掌握、隨時回報，並做好相關因應措施，除了要確保國家安全，也要保護在韓國的國人同胞平安。

賴總統表示，今天，他的行程繼續向前走，一天三國、橫跨兩個時區。他從馬紹爾出發，前往吐瓦魯，晚上則到關島過夜，不同的國家，一樣的都是民主的信念；不同的時區，相同的都是自由的空氣。

賴總統說，在馬紹爾，他看到兩國合作計畫的豐碩成果。馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」，以及「馬紹爾群島及台灣駐馬國技術團市集」，展現台灣為世界的健康和公衛所貢獻的心力。台灣也在去年，完成簽署「台馬氣候變遷調適應變基金」，共同面對氣候變遷的挑戰。

賴總統表示，台灣的民主得之不易，民主自由，不僅是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是世世代代珍惜守護的生活方式。民主路，我們一直走，不但要用民主團結彼此，更要讓民主更為永續。

國安會 馬紹爾群島

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