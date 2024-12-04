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雙城論壇上海由副市長華源率團 12月16日抵達台北市

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市蔣萬安與市府發言人殷瑋（右）。聯合報系資料照片
台北市蔣萬安與市府發言人殷瑋（右）。聯合報系資料照片

雙城論壇時間遲遲未定，今天上午10時由台北、上海雙方共同宣布期程，時間訂在12月17日，主論壇主題為「智慧治理、永續未來」，上海來訪名單也報給中央，最高層級是副市長華源，16日抵達後先有部分市政參訪行程，17日論壇結束後，當天晚上返回上海。

市府發言人殷瑋表示，論壇確定在12月17日辦理，台北市政府會依照過往對等尊嚴善意互惠原則，推動「雙城好、兩岸好」的願景。雙城論壇從過去到現在，從2010年郝龍斌市長任內，到目前已經第15屆，過去簽署了45項MOU，兩岸之間的城市交流有很好的成果。

殷瑋指出，今年主題是「智慧治理、永續未來」除了主論壇，也做分論壇，包括了交通、包括了河川治理、人文城市，同時簽署MOU，包括智慧醫療以及小貓熊的相關的備忘錄。另外，媒體關心是否參訪台北大巨蛋等行程，殷瑋說，相關的參訪行程，目前都報給中央來進行相關的核定，核定後再對外說明。

至於這次上海方由副市長來，是否層級不對等？市長蔣萬安是否出席？殷瑋指出，論壇舉辦這麼多年，大多數時候都是依慣例，由副市長來帶團來到台北，把過去的紀錄攤開來是非常明確，市長是否出席，市府會妥為做規畫「這部分沒有問題」台辦主任是否也會來？殷瑋說，目前訪問團名單已經報給中央。

雙城論壇前，目前馬英九基金會邀請陸生團訪台，一名團員在祝賀台灣奪得棒球12強冠軍時以「中國台北隊」來稱呼，引起爭議，陸委會主委邱垂正今天表示，該團涉及違反大陸人士來台的許可辦法，陸委會擬做行政處分，外界也關心會不會影響雙城論團的審查。

對此，殷瑋指出，北市一向希望在對等尊嚴善意互惠原則完成雙城論壇，也都遵守相關的法規與程序，把相關要備好的文件都送給中央，相信相關的內容，都會是大家都能同意的。其實過去十幾年來，辦雙城論壇已經是行之有年的機制，過去陸委會也有過公開的表達樂見，其實就是希望朝著雙城好、兩岸好的目標來推動。

上海 殷瑋 雙城論壇

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