新聞幕後／除上海副市長 上海台辦主任也將來參訪台北大巨蛋

雙城論壇在台北舉辦期程敲定，據悉，上海副市長華源、上海市台辦主任金梅等人都會來台，上海市台辦代表的是業務單位主管，依過去雙城論壇慣例出席，陸方12月16日抵台後，預計將參訪台北大巨蛋內部，17日開始在晶華酒店論壇舉辦。

雙城論壇原擬訂7、8月間舉行，但期程遲遲未定，市府相關人士也到對岸協商細節2到3次，主要是協商來訪層級和論壇等細節，雙方來來回敲定細節，期間又遇到市長訪美、台北市議會開議等，耗費雙方數月時間。

有藍營人士指出，原以為賴清德總統在520執政後，因沒有選舉，兩岸氛圍會緩一點，但賴依然未試圖讓兩岸融冰，讓不只上海方，包括北京也多有考慮，也成為這次期程未定的「大架構」問題。

「對岸是希望續辦的。」另名知情人士表示，雖然對賴清德的兩岸政策具體有何意見，對岸並未明說，但對岸也希望能繼續交流，這幾個月來也不斷來回研商名單、參訪地點、論壇等細節，並未消極看待，且兩岸是有城市交流的，例如兩湖論壇在南投舉辦，何況雙城是行之有年的正式交流平台，若是中斷，對兩個城市間有重大影響。

至於傳出會參訪台北大巨蛋，市府不僅已送地點到陸委會，也與遠雄公司研商，希望能進到內部，而不是在外參觀，才不會對客人失禮，上海方也很期待台北的「大地標」，市府已連同其他參訪地點也均送陸委會。

不過，馬英九辦公室邀訪的陸生團因「中國台北」一語，引發獨派團體抗議，是否也讓上海方有疑慮？官員表示，對岸未提，但市府立場就是以客人最大安全為考量，這絕對是基本禮儀。

市府官員指出，兩天行程、名單昨都已送至陸委會，還要等待陸委會聯席審查時間，市府盼為兩岸和平交流，能盡速核定。