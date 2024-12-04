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影／政院推動刪除家長懲戒權修法 家長團體聯名反對

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
為捍衛家長的教育權利與兒少的健康發展，全家盟上午聯合十七縣市的三十個家長團體舉行「懲戒並非暴力」記者會。記者侯永全／攝影
為捍衛家長的教育權利與兒少的健康發展，全家盟上午聯合十七縣市的三十個家長團體舉行「懲戒並非暴力」記者會。記者侯永全／攝影

為捍衛家長的教育權利與兒少的健康成長，「全家盟」聯合全台十七縣市的三十個家長團體，舉行「懲戒並非暴力」記者會，強烈反對行政院推動刪除民法第1085條家長懲戒權修法。全家盟理事長張哲維強調，若刪除民法中家長對子女的懲戒權，就等於棄守管教子女的最後一道防線，未來兒童的問題由誰管理。

現行民法第1085 條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，此條文賦予家長在合理範圍內進行教育與管教的法律保障，對家庭教育具重要意義。張哲維認為，修法應著重於改進條文內容，而非建議增列「不得訴諸身體或心理暴力」，以平衡家庭教育權力與保護兒少。現行民法第1085條所保障的懲戒權，是家長在合理範圍內履行教育責任，修法不應偏廢家庭教育的完整性。

張哲維表示，現在的家長因忙於工作，感覺疏於親近小孩，認為欠缺對子女的愛，也會正向的教導子女。如今網路訊息極為豐富，兒童模仿能力又強，因此，更需要家長監護管教，但政府推動刪除民法第1085條家長懲戒權修法後，象徵家長就是暴力的代表。他說，刪除家長的懲戒權，就等於棄守管教子女的最後一道防線，未來小孩問題難道是政府法律來管嗎？「爸媽告小孩」或「小孩告爸媽」這種事並非全國家長及政府所樂見。

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