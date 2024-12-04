民進黨團挨轟附和南韓戒嚴 吳思瑤批藍操作分化

南韓3日深夜宣布戒嚴，民進黨立院黨團在Threads發文，暗示贊同。國民黨立委羅智強說，賴清德總統，要跟進尹錫悅嗎？貼文又刪文，不需要出來說明嗎？民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，刪文是避免造成社會誤解跟渲染，過去台灣長達38年戒嚴，最沒資格消費戒嚴的就是國民黨。

針對昨晚黨團發文又刪文，吳思瑤表示，他國內政不宜評論，第一時間情況未明，為避免社會誤解、渲染，甚至引發對立跟攻擊，所以決定刪文撤下，安國人的心，南韓狀況國家都有掌握，民主問題用民主解決，民主不走回頭路。

吳思瑤說，台灣歷經38年戒嚴，民進黨一路反抗威權，跟台灣社會推翻威權統治，解嚴後民主政治逐步上路，形成自由民主多元包容的台灣，不應有人操作戒嚴議題。長期以來民進黨反對戒嚴反對威權，並非如同野黨批評民進黨支持戒嚴，民進黨責任跟台灣社會站在一起，守護民主自由，希望各政黨一起守護得來不易民主。

民進黨團書記長蔡易餘表示，戒嚴對台灣事非常沉重議題，南韓因為政治因素宣告戒嚴，台灣要引以為戒；現在很多人帶風向，稱民進黨是否效法南韓宣布戒嚴，這基本上不可能，民進黨是解嚴後成立，戒嚴名詞是走向威權體制，民進黨不可能讓台灣民主走回頭路。

有關民進黨團社群操作，吳思瑤說，這次事件後會嚴正審視相關作業，希望這件事不要被國民黨持續操作，台灣過去戒嚴長達38年是國民黨執政時代，最沒資格消費戒嚴的就是國民黨，現在台灣不會有戒嚴這件事情，不要持續用這議題打擊分化民進黨團。