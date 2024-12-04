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民眾黨：民進黨團附和戒嚴 用民主包裝極權思維

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
南韓總統尹錫悅昨日發布6小時戒嚴令引民怨，多名示威者與警方衝突。歐新社
南韓總統尹錫悅昨日發布6小時戒嚴令引民怨，多名示威者與警方衝突。歐新社

有關南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，台灣民眾黨今天表示，南韓是台灣的重要盟友，不樂見任何破壞民主自由體制的情況，然而民進黨立法院黨團發文附和，踐踏好不容易建立的民主精神，他們用民主包裝的極權思維，一再向國人展現「民主退步」的作法。

尹錫悅昨天晚間宣布緊急戒嚴令，最終遭到南韓國會議員表決推翻，民眾黨發言人吳怡萱上午透過聲明表示，尹錫悅宣布戒嚴震驚世界，引發國際社會高度關注，隨後南韓國會以190比0表決通過取消，也讓原本可能一發不可收拾的事態得到緩解。

民眾黨指出，南韓是台灣的重要盟友，兩國同屬印太地區的民主夥伴，民眾黨不樂見任何破壞民主自由體制的情況發生，希望南韓能夠持續維護民主穩定發展，也希望南韓人民及我國所有僑胞，沒有受到過度的影響，所有人一切安好。

不過，民眾黨也說，當南韓出現民主危機的時刻，民進黨身為執政黨，立法院黨團竟然發文附和，踐踏好不容易建立起來的民主精神，過去黨外運動的民主前輩用肉身、血汗抗議威權政府，爭取解嚴、解除黨禁報禁、推動民主化，如今民進黨內心卻藏著戒嚴心態抵制在野黨。

民眾黨直言，民主進步黨用民主包裝的極權思維，一再地向國人展現「民主退步」的作法，非常不可取。

民眾黨強調，民主來之不易，任何時候都不可將戒嚴視為可輕易操作的議題，防止國家權力過度集中在個人手上，以避免權力的濫用，一直是當代自由民主憲政最重要的基石，權力必須監督制衡，才能守護民主自由，這個歷史的教訓，每一個人都應該謹記。

南韓 南韓戒嚴 台灣民眾黨 尹錫悅

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