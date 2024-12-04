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數發部長黃彥男為部內霸凌案道歉 報告將在11日前出爐

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
外界關心霸凌案調查狀況，數發部長黃彥男今日赴立法院交委會報告業務概況時指出，已啟動外部調查委員會，預計11日以前會有調查報告。圖／本報系資料照片
外界關心霸凌案調查狀況，數發部長黃彥男今日赴立法院交委會報告業務概況時指出，已啟動外部調查委員會，預計11日以前會有調查報告。圖／本報系資料照片

數發部長黃彥男今（4）日赴立法院交委會報告業務概況，外界關心霸凌案調查狀況，黃彥男指出，昨日已啟動外部調查委員會，預計11日以前會有調查報告，會秉公處理、毋枉毋縱，但他也強調，台灣是資安一級戰區，每天要攔阻5000萬個網路攻擊，同仁壓力相當大，經過此次事件，數發部也會持續進行內部領導統御、溝通訓練，希望不要再有霸凌事件發生。

公部門職場霸凌事件頻傳，數發部近日也傳出霸凌案，包含數發部資安署、韌性建設司等單位都遭點名。

今日數發部到立法院報告業務，資安署長謝翠娟、數位部韌性建設司長鄭明宗也都出席，立委也都點名這兩位主管上台說明霸凌案件。謝翠娟表達，資安署工作壓力大，一直以來也都有員工輔導，資安署會持續訓練員工，自己也會持續為同仁爭取加給，而鄭明宗則表示，「這事情造成數發部形象傷害，很抱歉，會自我檢討，也會接受調查。」

立委紛紛表示，雖然發生霸凌案件，但至少這兩位主管願意出席立法院質詢，比勞動部霸凌輕生案被免職的前北分署長謝宜容神隱不現身來得好。

黃彥男今天也強調，霸凌調查報告不會大事化小、小事化無，「應該為所有同仁道歉，確實我督導不周發生這件事」，目前等待調查報告出來，再做適當處理，數發部工作繁重，雖是愛的教育、鐵的紀律，「但還是要有鐵的紀律。」

針對資安署人員流動過大，謝翠娟表示，自己也了解了一下資安署成立以來到現在的離職率，截至目前為止，總共有42人離職，其中21人到民間，有10人回到原單位，這10個回到原單位的員工中，部分員工表示，原單位工作壓力沒有那麼大，比較能夠適應，但也有些人是平調，但考量薪水、離家近比較能照顧家人，因此平調到其他單位；另外有8人表達資安署壓力太大，請調到別的單位。

謝翠娟說，資安署被挖角的人很多，要到資安署任職，都需要經過特殊調查，合格就給聘書，但資安署也曾經發生，給出聘書後，結果銀行每個月加一萬元薪資就直接挖走，而她現在要做的是如何讓同仁壓力稍微少一點，「我也會努力看看，看能否爭取績效獎金，或者是其他加給。」並強調會持續做教育訓練，即便壓力大也能夠好好溝通。

數發部人事處長莫永榮，接到霸凌通報就會成立專案小組，也會修改職場霸凌規定，讓數發部相關規定更加完整，此外，相關案件發生時，也會立即邀請外部學者專家，包括法律跟心理諮商進行相關調查。

壓力 職場霸凌 資安

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