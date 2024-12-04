快訊

專訪／一餐只吃8顆蘋果！奧運國手黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

把握可自由活動時間！戴資穎宣布將開刀治膝傷 ：謝謝大家的關心

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇一波三折12月登場 藍綠白議員分析辦成原因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「2024台北上海城市論壇」終於敲定12月17日登場，台北市長蔣萬安日前表示，秉持雙城好、兩岸好的角度出發，雙城論壇一定要辦。本報系資料照片
「2024台北上海城市論壇」終於敲定12月17日登場，台北市長蔣萬安日前表示，秉持雙城好、兩岸好的角度出發，雙城論壇一定要辦。本報系資料照片

「2024台北上海城市論壇」遲遲沒下文，終於敲定12月17日登場。國民黨北市議員肯定如期舉辦，維持兩岸交流，有象徵性意義；民進黨議員認為，市長蔣萬安違背只要共機擾台就不辦雙城論壇的承諾，如今執意要辦，只是為自己的面子；民眾黨議員籲不要為了趕著交功課而流於形式。

國民黨議員詹為元表示，今年雙城論壇幾經波折仍如期舉辦，可維持兩岸交流，具有象徵性意義。上海市政府派出副市長層級，代表對方尊重北市府之前提出至少副市長以上層級的要求，符合對等尊嚴的原則，非常歡迎他們來台北交流；中央層級的交流中斷，透過市政層級的MOU簽署能建立兩岸民眾的互動往來，是多多益善。

詹為元說，延期舉辦的原因眾說紛紜，他聽聞較為主流的說法，是許多前置作業與來台人員均須經民進黨中央政府審核，過程也花了點時間。這次差一點辦不了，一旦辦不了，對於兩岸交流會是象徵性意義的打擊，因此仍要回過頭探究此次拖延原因為何，不要再有類似狀況發生，制度化建立雙方每年交流。

民進黨議員林延鳳表示，蔣萬安無視馬龍及中國學生訪團，近期以訪問為名，卻行文化統戰之實，引發許多國人不滿，而且蔣違背選前承諾，只要共機擾台就不辦雙城論壇，如今執意要辦，只是為了守住自己的面子，而非真正為了北市利益。

她指出，雙城論壇的舉辦時程從來沒拖到這麼晚，北市府若態度是急於辦成，如此急躁的心讓中國感受到，就變成主動權在對方手上，這何嘗不是一種矮化？

林延鳳也說，雙方簽訂MOU只是為了簽而簽，過往所簽項目的執行率不佳，市府對此也無實質說明，她質疑能帶給北市何種幫助。若真要花預算與他國交流，為何不規畫東京論壇、新加坡論壇、舊金山論壇等，蔣萬安未來若要更上一層樓，國際外交事務交涉能力顯得更加重要。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，以往雙城論壇都是7、8月舉辦，蔣萬安任內第二屆的雙城論壇卻一拖再拖，如此緊急情況下，總算趕在2024年結束前28天拍板定案，希望蔣市府千呼萬喚始出來的雙城論壇，能夠秉持對等、尊嚴、互惠的精神。

黃瀞瑩直言，過往雙方簽署MOU，北市府後續卻無實質推動與前進，例如去年簽了3項合作備忘錄，議員們追問仍是無進度，期盼這次上海市來台能夠在市政上實質交流，而不是為了趕著交功課而流於形式。

北市府 議員 雙城論壇

延伸閱讀

影／蔣萬安提地制法、財劃法跟現實脫節 侯友宜：法令要與時俱進

議員籲增加大巨蛋體育賽事 北市體育局：114年至少50場

議員批北市狼師案慢半拍 發放問卷僅16份

議員揭北市府缺額達3485人 批釀加班數高太血汗

相關新聞

民進黨團「戒嚴文」二度炎上 網酸：我們不是青鳥

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，震驚全球，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文疑似支持。民進黨團今凌晨發聲明否認，但其中一句話...

我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

南韓總統尹錫悅昨天以為剷除「親北韓叛國勢力」為由，並宣布實施戒嚴，民進黨團即貼文連結至我國立院，批評藍白是暗黑惡勢力侵蝕...

雙城論壇上海由副市長華源率團 12月16日抵達台北市

雙城論壇時間遲遲未定，今天上午10時由台北、上海雙方共同宣布期程，時間訂在12月17日，主論壇主題為「智慧治理、永續未來...

選罷法謝國樑條款捲土重來 「母雞護小雞」政治盤算深

立法院內政委員會12月5日將再排審「選罷法」修正草案。知情人士表示，國民黨立委許宇甄在上會期所提出的「調高罷免門檻」捲土重來，除了因應明年2月可能出現的立委大罷免潮，反制綠營，也體現母雞保護小雞，特別是被點名可能遭罷免的新科立委，同時劍指民眾黨和明年的黨主席改選。 但也有藍營人士指出，國民黨若要強推調高罷免門檻的修法，同樣也必須評估可能出現的負面效應……

南韓旋風式戒嚴 首爾「姐妹市」台北市長蔣萬安說話了

南韓總統尹錫悅宣布實施緊急戒嚴6小時後，在今天清晨解除戒嚴。台北市長蔣萬安上午出席「傑出市民獎表揚活動」時受訪表示，今天...

「挺韓戒嚴」大翻車 莫非民進黨人心裡也住了個尹錫悅？

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，消息震驚世界。雖然短短6小時，戒嚴令就被南韓國會否決，但民進黨立院黨團一篇在社群平台Threads的貼文，聲援南韓戒嚴後又刪文，卻成為國內熱議焦點。平心而論，個別小編出包、走鐘，在未被授權的情況下暴衝貼文翻車情況，所在多有，但最讓人驚訝的是，民進黨支持者對該篇貼文的反應，卻是出奇地支持。所謂的「翻車」，可能只是說出許多「民進黨及其支持者心中想做的事」，這才是最恐怖之處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。