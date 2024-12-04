雙城論壇一波三折12月登場 藍綠白議員分析辦成原因

「2024台北上海城市論壇」遲遲沒下文，終於敲定12月17日登場。國民黨北市議員肯定如期舉辦，維持兩岸交流，有象徵性意義；民進黨議員認為，市長蔣萬安違背只要共機擾台就不辦雙城論壇的承諾，如今執意要辦，只是為自己的面子；民眾黨議員籲不要為了趕著交功課而流於形式。

國民黨議員詹為元表示，今年雙城論壇幾經波折仍如期舉辦，可維持兩岸交流，具有象徵性意義。上海市政府派出副市長層級，代表對方尊重北市府之前提出至少副市長以上層級的要求，符合對等尊嚴的原則，非常歡迎他們來台北交流；中央層級的交流中斷，透過市政層級的MOU簽署能建立兩岸民眾的互動往來，是多多益善。

詹為元說，延期舉辦的原因眾說紛紜，他聽聞較為主流的說法，是許多前置作業與來台人員均須經民進黨中央政府審核，過程也花了點時間。這次差一點辦不了，一旦辦不了，對於兩岸交流會是象徵性意義的打擊，因此仍要回過頭探究此次拖延原因為何，不要再有類似狀況發生，制度化建立雙方每年交流。

民進黨議員林延鳳表示，蔣萬安無視馬龍及中國學生訪團，近期以訪問為名，卻行文化統戰之實，引發許多國人不滿，而且蔣違背選前承諾，只要共機擾台就不辦雙城論壇，如今執意要辦，只是為了守住自己的面子，而非真正為了北市利益。

她指出，雙城論壇的舉辦時程從來沒拖到這麼晚，北市府若態度是急於辦成，如此急躁的心讓中國感受到，就變成主動權在對方手上，這何嘗不是一種矮化？

林延鳳也說，雙方簽訂MOU只是為了簽而簽，過往所簽項目的執行率不佳，市府對此也無實質說明，她質疑能帶給北市何種幫助。若真要花預算與他國交流，為何不規畫東京論壇、新加坡論壇、舊金山論壇等，蔣萬安未來若要更上一層樓，國際外交事務交涉能力顯得更加重要。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，以往雙城論壇都是7、8月舉辦，蔣萬安任內第二屆的雙城論壇卻一拖再拖，如此緊急情況下，總算趕在2024年結束前28天拍板定案，希望蔣市府千呼萬喚始出來的雙城論壇，能夠秉持對等、尊嚴、互惠的精神。

黃瀞瑩直言，過往雙方簽署MOU，北市府後續卻無實質推動與前進，例如去年簽了3項合作備忘錄，議員們追問仍是無進度，期盼這次上海市來台能夠在市政上實質交流，而不是為了趕著交功課而流於形式。