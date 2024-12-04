快訊

專訪／一餐只吃8顆蘋果！奧運國手黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

把握可自由活動時間！戴資穎宣布將開刀治膝傷 ：謝謝大家的關心

【即時短評】台中國小師生衝突 盧秀燕說老師不適任有「太快」嗎？　

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
盧秀燕說出該名老師不適任之語，站在疼惜小孩受傷的媽媽市長和任一家長的角度，難道不宜？本報資料照
盧秀燕說出該名老師不適任之語，站在疼惜小孩受傷的媽媽市長和任一家長的角度，難道不宜？本報資料照

台中市某國小爆發師生衝突，並因老師報警處理，讓小孩直接被警察帶走，引起市議員在議會提出質詢，以及市長盧秀燕答詢時說了重話。校園暴力不能容忍無庸置疑，學生打老師萬萬不可，但老師、學校和警察在違反法律規定的情形下，把年僅12歲的小學生逕自從學校帶走，是否又是另一種暴力？

盧秀燕在市議會答覆質詢時，怒斥教師不適任、校長領導無方，引起教團批評，認為適不適任，有一定的認定的調查程序與認定方式。教團此一說法，意思是，這名教師適不適任自有調查程序，盧秀燕不應妄自評論。

教團批評的沒錯，但是，明擺著的，是老師、學校都未盡保護學生之責，讓小學生在沒有家長陪伴下，就這樣被警察帶回警局，先別說兒童還有兒少法等的保護，即使是成年人，在非現行犯下，警方都無權就這樣把人帶走。在周遭大人都無知於法律或是漠視之下，學童的權利在哪裡？

這樣的處置，對一位國小學生的衝擊會有多大，不知這位老師和學校是否曾經預見。儘管老師在警局筆錄中表示「只是給學童警惕」，後來也決定不提告。但學生經過這樣的過程，心靈上的影響，早已超過只是給予「警惕」兩字。

根據媒體報導，家長說，老師當天抓住孩子，造成右肩、背部明顯瘀傷，孩子心裡至今難平復，擔心隨時會被帶走，目前仍在心理諮商。這番說詞若為真，則顯示，該名小學生不僅身上受了傷，心靈也有難以平復的傷痕。

老師的人身安全應該受保障，相信為社會所認同，尤其是在受到傷害時訴諸法律也是天公地道，沒有人說不行。但是，老師是受過高等教育之人，基本的法律常識應該要有，也不能在委屈之下就失去保護學生之心。學童的受教權和身心保護，以及老師的人身安全應該是站在同一個天秤上的。

盧秀燕在議會答詢時，說出這名老師不適任之語，可能受到教師團體壓力而道歉，但若站在疼惜小孩受傷的媽媽市長和任一位家長的角度，難道有不宜嗎？

平心而論，該起事件校方及警方作法都有嚴重疏失，孔子言：「因材施教」，在現今校園師生關係緊張之際，市府更應盡速建立校園衝突SOP制度乃當務之急。

小學生 法律 盧秀燕

延伸閱讀

南韓戒嚴 影響台中跨年卡司韓星MAMAMOO輝人？盧秀燕：不會

台中前議長林仁德今病故 生前公開支持盧秀燕選總統

逆少子化...台中這區公托搶手候補到69號 盧秀燕說話了

影／警入校園帶走學生挨批 盧秀燕向老師致歉

相關新聞

民進黨團「戒嚴文」二度炎上 網酸：我們不是青鳥

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，震驚全球，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文疑似支持。民進黨團今凌晨發聲明否認，但其中一句話...

我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

南韓總統尹錫悅昨天以為剷除「親北韓叛國勢力」為由，並宣布實施戒嚴，民進黨團即貼文連結至我國立院，批評藍白是暗黑惡勢力侵蝕...

雙城論壇上海由副市長華源率團 12月16日抵達台北市

雙城論壇時間遲遲未定，今天上午10時由台北、上海雙方共同宣布期程，時間訂在12月17日，主論壇主題為「智慧治理、永續未來...

選罷法謝國樑條款捲土重來 「母雞護小雞」政治盤算深

立法院內政委員會12月5日將再排審「選罷法」修正草案。知情人士表示，國民黨立委許宇甄在上會期所提出的「調高罷免門檻」捲土重來，除了因應明年2月可能出現的立委大罷免潮，反制綠營，也體現母雞保護小雞，特別是被點名可能遭罷免的新科立委，同時劍指民眾黨和明年的黨主席改選。 但也有藍營人士指出，國民黨若要強推調高罷免門檻的修法，同樣也必須評估可能出現的負面效應……

南韓旋風式戒嚴 首爾「姐妹市」台北市長蔣萬安說話了

南韓總統尹錫悅宣布實施緊急戒嚴6小時後，在今天清晨解除戒嚴。台北市長蔣萬安上午出席「傑出市民獎表揚活動」時受訪表示，今天...

「挺韓戒嚴」大翻車 莫非民進黨人心裡也住了個尹錫悅？

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，消息震驚世界。雖然短短6小時，戒嚴令就被南韓國會否決，但民進黨立院黨團一篇在社群平台Threads的貼文，聲援南韓戒嚴後又刪文，卻成為國內熱議焦點。平心而論，個別小編出包、走鐘，在未被授權的情況下暴衝貼文翻車情況，所在多有，但最讓人驚訝的是，民進黨支持者對該篇貼文的反應，卻是出奇地支持。所謂的「翻車」，可能只是說出許多「民進黨及其支持者心中想做的事」，這才是最恐怖之處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。