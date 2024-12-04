【即時短評】台中國小師生衝突 盧秀燕說老師不適任有「太快」嗎？　

台中市某國小爆發師生衝突，並因老師報警處理，讓小孩直接被警察帶走，引起市議員在議會提出質詢，以及市長盧秀燕答詢時說了重話。校園暴力不能容忍無庸置疑，學生打老師萬萬不可，但老師、學校和警察在違反法律規定的情形下，把年僅12歲的小學生逕自從學校帶走，是否又是另一種暴力？

盧秀燕在市議會答覆質詢時，怒斥教師不適任、校長領導無方，引起教團批評，認為適不適任，有一定的認定的調查程序與認定方式。教團此一說法，意思是，這名教師適不適任自有調查程序，盧秀燕不應妄自評論。

教團批評的沒錯，但是，明擺著的，是老師、學校都未盡保護學生之責，讓小學生在沒有家長陪伴下，就這樣被警察帶回警局，先別說兒童還有兒少法等的保護，即使是成年人，在非現行犯下，警方都無權就這樣把人帶走。在周遭大人都無知於法律或是漠視之下，學童的權利在哪裡？

這樣的處置，對一位國小學生的衝擊會有多大，不知這位老師和學校是否曾經預見。儘管老師在警局筆錄中表示「只是給學童警惕」，後來也決定不提告。但學生經過這樣的過程，心靈上的影響，早已超過只是給予「警惕」兩字。

根據媒體報導，家長說，老師當天抓住孩子，造成右肩、背部明顯瘀傷，孩子心裡至今難平復，擔心隨時會被帶走，目前仍在心理諮商。這番說詞若為真，則顯示，該名小學生不僅身上受了傷，心靈也有難以平復的傷痕。

老師的人身安全應該受保障，相信為社會所認同，尤其是在受到傷害時訴諸法律也是天公地道，沒有人說不行。但是，老師是受過高等教育之人，基本的法律常識應該要有，也不能在委屈之下就失去保護學生之心。學童的受教權和身心保護，以及老師的人身安全應該是站在同一個天秤上的。

盧秀燕在議會答詢時，說出這名老師不適任之語，可能受到教師團體壓力而道歉，但若站在疼惜小孩受傷的媽媽市長和任一位家長的角度，難道有不宜嗎？

平心而論，該起事件校方及警方作法都有嚴重疏失，孔子言：「因材施教」，在現今校園師生關係緊張之際，市府更應盡速建立校園衝突SOP制度乃當務之急。