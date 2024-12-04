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前促轉會代主委葉虹靈：1450若搞不清楚戒嚴意義就閉嘴

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
昨日南韓戒嚴部隊試圖逮捕在議會及周圍逮捕在野黨領袖和國會領袖，遭到工作人員和示威群眾組成三排人牆阻止部隊進入。美聯社
昨日南韓戒嚴部隊試圖逮捕在議會及周圍逮捕在野黨領袖和國會領袖，遭到工作人員和示威群眾組成三排人牆阻止部隊進入。美聯社

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文疑似支持，隨後又發聲明否認，但仍引發爭議。前促轉會代理主委葉虹靈臉書表示，希望任何「1450」尤其是那些為尹錫悅叫好的台派、KOL、立委助理小編，在趁機批評藍白，叫賴清德總統學著點之前，先搞清楚戒嚴是什麼，對南韓、台灣社會代表什麼。如果搞不清楚，閉嘴看新聞就好，拜託。

作家顏擇雅臉書表示，尹錫悅經過這次鬧劇，不只在國內地位一落千丈而已，從此國際上也不會有人當他是一回事。尤其美國總統川普，一向不屑和弱雞打交道。但她相信尹錫悅絕不是一意孤行，一定是身邊一群人拚命敲邊鼓，鼓吹非常時期應該非常措施，南韓媒體只要指出這些人是誰，這些人都應該下台謝罪。

顏擇雅指出，台灣評論者應警惕，在民主社會爭取更多民意，只能訴諸以情，還有理性的利弊分析，並努力尋求我們和另一陣營之間的共通點，進行對話。就算彼此有許多歧見，但只要把暫時不可能有共識的歧見清楚畫分出來，還是可以在界限之外的領域持續追求共識。

顏擇雅說，民主對話應該多多對事不對人，醜化對手是沒用的，嫉惡如仇的對象如果是政治光譜的另一端，只會害了民主。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 顏擇雅

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