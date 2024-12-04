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南韓戒嚴封鎖國會 立院副秘書長：我憲法有家宅權

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
南韓3日晚間宣布戒嚴又在6小時候解嚴，當時持槍的武裝戒嚴部隊試圖進入國會，最大反對黨共同民主黨的國會議員和工作人員等聚集起來，用沙發、桌椅堵住門窗，阻止軍人衝入。路透
南韓3日晚間宣布戒嚴又在6小時候解嚴，當時持槍的武裝戒嚴部隊試圖進入國會，最大反對黨共同民主黨的國會議員和工作人員等聚集起來，用沙發、桌椅堵住門窗，阻止軍人衝入。路透

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴，下令國會警衛隊封鎖國會。國民黨立委羅智強今天在立法院質詢問，若賴清德總統與尹錫悅一樣下令軍隊打國會，國會該如何因應？立法院副秘書長張裕榮答詢表示，「憲法上國會有家宅權」，就法制上不應該有這種情況，憲政機關應該要互相尊重。

立法院司法及法制委員會今天審查「114年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分」，立法院秘書長周萬來報告完畢後，因身體不適向委員會請假，改由立法院副秘書長張裕榮備詢，而不少藍綠立委都聚焦在南韓總統下令戒嚴並封鎖國會一事上。

羅智強質詢時問張裕榮看法，怎麼看尹錫悅用軍事力量攻擊國會？張裕榮答詢說，「基本上，民主憲政國家，不應該用此方式處理」；羅智強再問，尹錫悅宣布戒嚴，是守護還是破壞憲政體制？張裕榮說，在自由民主社會，應該尊重個人表達意見的權利，至於尹錫悅是基於什麼狀況？他不便予以置喙。

羅智強追問，民進黨團發文挺尹錫悅，其中一個理由就是立法院百般刁難王義川就職，請問立法院有刁難嗎？

張裕榮先是「沒有」，並說依照不分區立委遞補程序，首先是立委辭職院長核定後，發函中選會註銷，接著中選會依照選罷法規定在15天內公告遞補，並函請司法院派大法官監誓，宣誓時間協商院長、大法官與委員辦理，以往平均時間大概是一周，本次時間也是一周左右。

羅智強表示，雖然萬萬不希望南韓情況在台灣發生，但如果今天賴清德總統與尹錫悅一樣宣布戒嚴，若還動用軍隊攻佔國會、逮捕國會議員，請問若發生此情況，立法院如何因應？張裕榮表示，「憲法上國會有家宅權」，當然有防禦配置。

羅智強追問，立法院國會駐衛警能夠防禦嗎？還是大門一開就讓軍隊進來？張裕榮表示，事實上「實力非常懸殊」，但就法制層面來看，不應該有此情況發生，憲政機關應該互相尊重。

南韓戒嚴 尹錫悅 立法院 羅智強

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