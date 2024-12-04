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【即時短評】尹錫悅「流產戒嚴」給民進黨的警示

聯合報／ 記者李光儀
大批民眾4日聚集在首爾南韓國會大樓外，要求解除戒嚴。歐新社
大批民眾4日聚集在首爾南韓國會大樓外，要求解除戒嚴。歐新社

南韓總統尹錫悅昨天日深夜忽然發表談話，宣布緊急戒嚴，消息一出，立刻震驚全世界。不過南韓國會隨即召開緊急全體會議，以表決方式撤銷了尹錫悅的戒嚴令，讓尹錫悅的宣布成為「流產的戒嚴」。

尹錫悅的戒嚴流產，對南韓的政治影響當然十分龐大。不過作為本來是不關己的民進黨，昨晚卻有民進黨立院黨團的小編在社群平台發布「聲援南韓戒嚴」的短文。雖然文章迅速刪文，民進黨隨後也澄清，自己並不是支持戒嚴，但顯然民眾並不埋單，還是持續出征民進黨。

從政局來看，南韓的情況確實和現在的台灣有些類似，即總統和國會多數分屬不同政黨，執政者屬於「少數統治」，朝野關係惡化、對立嚴重。而尹錫悅頒布戒嚴令的理由，是「保護自由的大韓民國免受朝鮮共產主義勢力的威脅，立即剷除不法分子」，簡單來說，就是把反對黨扣上紅帽子。這一點，更讓國人有濃濃的既視感。

根據相關報導，尹錫悅做出宣布戒嚴的決定，並未與幕僚商量。到底他為何會誤判情勢、貿然宣布戒嚴，目前也尚未可知。也很難想像，賴政府會在國會居於少數的情況下宣布戒嚴。因此擔心台灣也可能宣布戒嚴，實是多慮。但這不代表南韓的流產戒嚴，不能帶給我們甚麼啟示。

此次流產戒嚴，起因於朝小野大的政治情勢，執政黨自認被在野黨掣肘。然而實際上，造成「朝小野大」或對立的，並不是在野黨，而是自以為「贏了總統就贏了一切」的執政黨。和我國相同的南韓，憲政體制都因襲自法國的雙首長制而來，但雙首長制能保持穩定的關鍵，來自法國建立了「換軌」機制，一旦總統無法掌握國會絕多數，即行「換軌」，任命國會多數黨擔任總理。

但自扁政府起，民進黨面臨國會居於少數時，卻始終堅持少數統治。而對在野黨的強硬態度，賴政府又更甚於扁政府。在雙首長制的憲政體制下，卻硬要用超級大總統的方式來統治，焉能不出問題？尹錫悅愚蠢的地方，不是始於頒布戒嚴令，而是堅持少數政府。

民進黨亦然。

南韓戒嚴 尹錫悅 民進黨

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