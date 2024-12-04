快訊

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

南韓戒嚴6小時落幕 陳其邁：政治效益有待觀察

中央社／ 高雄4日電
針對南韓短短6小時內戒嚴又解嚴，高雄市長陳其邁今天表示，此事政治效益仍有待觀察，相關城市交流等活動時程均按計畫進行。記者徐白櫻／攝影
針對南韓短短6小時內戒嚴又解嚴，高雄市長陳其邁今天表示，此事政治效益仍有待觀察，相關城市交流等活動時程均按計畫進行。記者徐白櫻／攝影

南韓總統尹錫悅昨晚以剷除親北韓勢力為由宣布戒嚴令，但約6小時後宣布解除戒嚴。高雄市長陳其邁今天表示，此事政治效益仍有待觀察，相關城市交流等活動時程均按計畫進行。

民進黨高雄市議員湯詠瑜今天在市議會質詢時提到南韓戒嚴令風波，認為高雄市政府應嚴正看待及因應，因為高雄與南韓在觀光、休閒、行銷、演唱會等有交流及合作，還有「魷魚遊戲」活動等，另外市府也須主動關心南韓友好城市。

陳其邁答詢表示，戒嚴令爭議在今天凌晨已經順利落幕，國會通過否決總統戒嚴令，南韓總統也按照相關規定予以取消，但政治效益還有待後續觀察。

陳其邁說，身為鄰近國家，不管各方面交流互動或產業間的關係，台灣跟南韓都非常密切。站在市府立場，會根據不同狀況因應。

陳其邁表示，據目前了解，南韓的情勢已趨於穩定，相關城市交流及韓團來跨年演唱會等時程都沒有改變，均按照原有計劃進行。市府行政暨國際處也會去了解友好城市狀況如何。

尹錫悅昨晚以剷除親北韓勢力為由宣布戒嚴令，但約6小時後接受國會要求，宣布解除戒嚴。尹錫悅這番突如其來的舉動震驚國際社會，也讓觀察家和盟友一頭霧水。

南韓戒嚴 陳其邁

延伸閱讀

高雄市府多名主管遭爆欺壓下屬 議員：公務員崩潰離職

【重磅快評】民進黨只會蹭棒球 不把陳其邁當一回事？

議員拿2看板問盼選手用何名稱征戰 陳其邁選Taiwan

高雄衛生局涉霸凌！壓榨、逼下跪認錯 陳其邁：有證據就調查

相關新聞

民進黨團「戒嚴文」二度炎上 網酸：我們不是青鳥

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，震驚全球，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文疑似支持。民進黨團今凌晨發聲明否認，但其中一句話...

我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

南韓總統尹錫悅昨天以為剷除「親北韓叛國勢力」為由，並宣布實施戒嚴，民進黨團即貼文連結至我國立院，批評藍白是暗黑惡勢力侵蝕...

數發部長黃彥男為部內霸凌案道歉 報告將在11日前出爐

數發部長黃彥男今（4）日赴立法院交委會報告業務概況，外界關心霸凌案調查狀況，黃彥男指出，昨日已啟動外部調查委員會，預計1...

南韓宣布戒嚴又解嚴 觀光署建議：出發前確認行程

南韓昨天晚間緊急宣布戒嚴，儘管短時間即宣布解嚴，仍有不少人擔心影響赴韓旅遊。交通部觀光署表示，外交部已將韓國的旅遊警示列...

【即時短評】台中國小師生衝突 盧秀燕說老師不適任有「太快」嗎？　

台中市某國小爆發師生衝突，並因老師報警處理，讓小孩直接被警察帶走，引起市議員在議會提出質詢，以及市長盧秀燕答詢時說了重話...

雙城論壇一波三折12月登場 藍綠白議員分析辦成原因

「2024台北上海城市論壇」遲遲沒下文，終於敲定12月17日登場。國民黨北市議員肯定如期舉辦，維持兩岸交流，有象徵性意義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。